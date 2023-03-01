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獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

記者邱中岳、劉人豪／宜蘭報導

有一名女網友2月27日在Dcard發布影片指控宜蘭蔥油餅店，老闆娘在收了錢後用有如魔術師的手法，撥掉其中一張鈔票，再多向客人收錢，引起軒然大波，店主女兒隔天雖然道歉澄清，但不少網友不領情。《ETtoday新聞雲》今(1日)前往宜蘭重返現場，店家並未開門營業，撥打營業電話也沒接，附近店家表示，蔥油餅店已經2天沒營業了，應該是事情鬧大後休息避風頭。

▲▼宜蘭蔥多餅魔術師。（圖／記者邱中岳攝）

▲宜蘭蔥油餅店老闆娘搓掉百元鈔事件後，至今皆關門。（圖／記者邱中岳攝）

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▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲蔥油餅店老闆娘的動作惹議。（圖／翻攝自DCARD）

一名女網友27日在Dcard發布影片表示，家人總共拿3張百元鈔付錢，但老闆娘接過後說「少一張100」，家人回應說掉了，老闆娘看了地板堅稱沒有，家人只好再補1張百鈔，後來又在攤販的櫃子下看到那張百鈔，老闆娘才道歉，認為老闆娘「手法太純熟，不太像不小心的」。

蔥油餅店主的女兒28日發文道歉，稱爸媽已經賣了10年的蔥油餅，如果有投機的行為，絕對無法在地經營如此之久，媽媽也相當自責在製作餐點時，疏於確認收下的鈔票數目，才造成誤會。

▲▼宜蘭蔥油餅。（圖／記者邱中岳攝）

▲附近店家員工說，事發後蔥油餅店就關門沒營業。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼宜蘭蔥油餅。（圖／記者邱中岳攝）

▲在地民眾表示，蔥油餅店是一對老夫妻在經營。（圖／記者邱中岳攝）

《ETtoday新聞雲》今天前往該間蔥油餅店，發現大門深鎖，撥打店家的電話也關機沒有回應。隔壁手搖飲店的員工指出，平常跟他們相處感覺挺老實的，人都還不錯，經過都會點頭打招呼，事情發生後就關店沒開了，經營的是一對老夫妻，小孩很少來幫忙，主要就是2人在營業，開店相當久了。

▲▼宜蘭蔥多餅魔術師。（圖／記者邱中岳攝）

▲蔥油餅店大門深鎖。（圖／記者邱中岳攝）

剛好前來附近購物的在地人表示，這家蔥油餅店的休息時間不一定，「算比較老人家，比較沒有那種生活壓力」，沒有固定休息時間，應該是這兩天事件所以休息，平常沒客人就會休息，沒有固定公休日，就一對老夫妻經營店家。

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