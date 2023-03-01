預售屋換約限制投機客　林右昌曝修法效益：成交量減少35％

▲內政部長林右昌今天首度於委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

預售屋換約限制不溯及既往引發各界討論，民眾黨立委陳琬惠1日質疑，不溯及既往難道是服務炒房投資客？內政部長林右昌回應，《平均地權條例》修法要打擊投機客，投機的定義是短進短出，完全不是自住，修法前後市場已經產生預期心理，預售屋成交量從前年12月至去年底，預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益。

立法院今年1月三讀修正《平均地權條例》，其中對於限制預售屋換約轉售、私法人購屋許可制，皆不溯及既往，在新法上路前購買的預售屋契約，未來新法上路後仍可轉售，但只能轉售一次，未來接手的新買家將落入新法限制範圍，相關子法預計4月完成。

對此，陳琬惠今天上午在立法院內政委員會質詢時批評，《平均地權條例》修法後，內政部次長花敬群代理部長期間，竟宣布新法不溯及既往，請問法定下去服務對象是炒房的投資客嗎？

林右昌表示，《平均地權條例》最重要是要打擊投機客，把房子當成股票炒作的人，投機的定義是短進短出，完全不是自住，也並非長期持有的投資，政府打炒房是要打擊短進短出墊高房價的投機客。

林右昌說，前年12月預售屋成交量為1萬2342戶，去年4月行政院通過相關修法版本送立法院審議時，預售屋成交量降到7431戶，去年底立法院內政委員會審查時，已經降到剩4414戶，還沒修法前預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益的產生。