不捨郭台銘被攻擊！　民團赴藍中央黨部高喊：侯友宜別想選總統

▲民團至國民黨中央外圍抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大約15位挺郭民眾在民主監督聯盟召集人黃正忠的帶領下，今（1）日下午前往國民黨中央黨部前陳情。黃正忠要求國民黨主席朱立倫落實「非綠大聯盟」主張，也要求新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「市長要做好做滿」，不要再想2024選總統。他更直言，侯友宜民調是民進黨所灌水，中南部的選民對侯還是很感冒。

黃正忠表示，朱立倫說過3月4日南投立委補選後要籌組非綠大聯盟，「你說到，要言出必行，如果再模稜兩可的話，就會跟2020一樣，是個慘敗的教訓。」他強調，國民黨不能再內鬥了，唯有非綠大聯盟才能勝選。

黃正忠接著奉勸，侯友宜、盧秀燕「市長要做好做滿」，不要再想2024選總統，不然就會重蹈2020年的慘敗。他則認為，郭台銘是一個做公益的企業家，在年輕人及中間選民的心目中，是可以幫助大家創業、就業、拼經濟的企業家，值得大家推崇。

黃正忠直言，國民黨高層不要躲在同溫層，更不要相信同溫層的民調，誤以為侯友宜支持度很高，「那些都是民進黨1450的陰謀策略，故意讓他民調那麼高！」他並表示，侯友宜的支持度只在新北市比較高，而且還被1450加碼，還稱「中南部的選民還是對侯友宜很感冒。」

黃正忠也籲請朱立倫，請朱出面協調，讓旺中集團董事長蔡衍明跟郭台銘和解，並請民眾黨主席柯文哲配合，共同籌組非綠大聯盟，認為這才是下架民進黨的唯一辦法。