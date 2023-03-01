拋「三平三安」邁總統路？　侯友宜：地方扮積極角色與中央合作

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨天在新北市二二八紀念活動致詞時提出「三平」（社會公平、兩岸和平、國家太平）、「三安」（人民安心、社會安定、國家安全），此番言論讓外界認為他又朝總統之路邁向一步。對此，侯友宜受訪時表示，在地方都可以扮演一個積極的角色，中央與地方的合作上，更應該朝向這個方式來做進行。

侯友宜今（1）日出席市政會議，會後媒體問到，昨天講到的三平三安未來希望如何落實？是不是當了總統才能來落實？

侯友宜表示，不管是中央、地方每一個人所扮演的角色都不一樣。昨天提到的三平、三安，不管是社會公平、兩岸和平、國家泰平，或是人民安心、社會安定、國家安全，在地方都可以扮演一個積極的角色，中央與地方的合作上，更應該朝向這個方式來做進行。

侯友宜舉例，像新北市近期辦理里民座談會，看起來就是些大小事，但解決了很多社會的安定，然後把國家的政策以及地方正在進行的事情，跟人民做充分的溝通，就可以讓人民安心，因此，在很多方式的選擇上，地方在這三平三安，要扮演一個很積極跟中央一起並肩作戰的角色，更重要要讓新北市也能夠朝著社會公平，然後在兩岸和平上也可以扮演一個地方的角色，至於國家泰平是我們大家戮力的方向。