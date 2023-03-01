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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮曝「2條件」侯將加速表態　侯友宜：新北市挑戰還很多

▲▼ 新北市民進黨團總召集人暨幹部交接典禮，侯友宜出席觀禮 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選外界關心藍、綠兩黨派出的候選人。相較於民進黨主席賴清德定於一尊似乎已成定局，但藍營方面，新北市長侯友宜卻遲遲未做出表態。前立委郭正亮認為，侯的表態時間，一是賴清德民調起來；二是想讓郭台銘在黨內初選自己退場。對此，侯回應，現階段新北市的挑戰還有很多，都需要逐一去把它落實執行。

郭正亮在網路直播節目中指出，新北市議會4月會開議，接下來馬上就是為期兩個月的總質詢，侯友宜極有可能到總質詢結束才會表態。他也分析，賴清德馬上就要進行黨內初選登記，之後若民調往上衝、造成壓力的時候，侯友宜才有可能提早表態。郭也認為，侯想讓郭台銘自己退場，只要沒有一個像郭的對手，藍營就會集中支持他。

對此，侯友宜指出，現階段新北市的挑戰還有很多，新北市的挑戰不是只有2030願景工程，包括很多目前所碰上的缺工缺料，甚至包括居住正義等，社會上還有很多的困難，都需要逐一去把它落實執行。

侯友宜強調，新北市就像是台灣的縮影，它有城鄉的差距，所以在這些挑戰上，要戮力以行，這才是現階段更應該要做的事情，不管是新北市的建設腳步，或是所有社會福利，我都要把它照顧好，讓新北市變成一個國際大都市以外，也變成一個最具有人文關懷的好地方。

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郭正亮表態侯友宜新北市

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