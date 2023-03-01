　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

▲基隆Podcast第4集 推行公車友善運動。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人兼主持人余治明（右2）邀請公車處長陳新埤（左2），與基隆市脊髓損傷協會理事長武清台（右1），共同探討基隆公車搭乘議題與身障輪椅朋友的搭乘體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」推出第四集，市府發言人兼主持人余治明邀請公車處長陳新埤，與基隆市脊髓損傷協會理事長武清台，共同探討基隆公車搭乘議題與身障輪椅朋友的搭乘體驗，期望駕駛與乘客之間能夠保持尊重、包容、禮貌的互動的方式，形成更舒適的搭乘空間與體驗。

陳新埤表示，基隆市公車的熱門路線分別是501（國家新城）、302（中山高中）、104（新豐街）、402（堵南里）等，全市主要搭乘的客群，社福族群45%，一般乘客32%，學生族群23%。目前每天約有4萬人次搭乘，疫情前更高達6萬人次。

陳新埤也提到，二月初發生公車拒載事件，內部已深刻檢討，針對制度面的部份，公車處統計基隆每年約有1500人次的輪椅族朋友搭乘，參考各縣市客運公車業者的獎勵措施，訂出每次給與駕駛50元的獎勵金，在3/1開始實施，將試辦6個月，從制度面提升整體服務品質。

▲基隆Podcast第4集 推行公車友善運動。（圖／記者郭世賢翻攝）

武清台指出，一年多前自己在協會服務，成員曾反映輪椅族搭乘公車非常不容易，謝國樑市長得知後，親自與身障民眾一起搭乘公車，從陪伴的過程，對於輪椅族的不便感同身受，在上任市長後仍積極與成員見面開會，傾聽需求，能夠有一名熱心的市長，想要改善無障礙公車的環境，讓身障民眾能夠很順利進行搭乘，自己心中更是充滿感謝。

余治明說到，在本集節目錄製前，在LINE群組「公車處民眾搭乘溝通平台」中，有輪椅族朋友致謝八斗子線公車的曾姓駕駛，服務熱心，裝設斜坡板動作確實之外，在旁扶著電輪椅協助上車，深怕民眾摔下來，無微不至的細緻服務，令民眾特地寫感謝文，也希望公車處的長官能夠表揚。

最後余治明表示，基隆民眾對於公車需求相當的高，在搭乘的同時也期望有一個舒適的環境，透過制度的改革與獎勵，加強公車禮貌文化的宣導，從駕駛到民眾都能一起遵守，讓彼此都能有一個更愉快友善的空間，讓基隆成為更加友善的城市。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4sr3ql

基隆Podcast／Spotify：https://pse.is/4td32q

基隆Podcast／KKBOX：https://pse.is/4rexpc

基隆Podcast／Addict：https://pse.is/4t8ghk

【更多新聞】

►打造乾淨家園！基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

►鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

►前女友有新歡　少年撂球棒隊爆打情敵！基隆警緝捕10人到案

►前女友有新歡！15歲少年撂球棒隊爆打情敵　囂張「雙機錄影」

ET快訊
「台塑集團大功臣」辭世！　深受王永慶倚重
快訊／首見本土猴痘！　一次爆2例
3月「6大補貼」可申請！　最高破10萬
快訊／Gogoro宣布降價！　「6車款」售價調降
快訊／瑪莎3煞圍毆男大生　一審判決出爐！
開工日不憂鬱！　星巴克買一送一來了
蔡天鳳遭碎屍「好友太平間見1幕」震撼腿軟！
王菲「罕見放閃謝霆鋒」甜炸！　私密照外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功　4萬多人熱情參與

協助納管未登記工廠 　南投縣3／3辦理改善計畫說明會

2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功　4萬多人熱情參與

協助納管未登記工廠 　南投縣3／3辦理改善計畫說明會

2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

23歲男街頭突然掏槍「遊民無助高舉雙手」　近距離處決畫面曝光

怒轟民進黨修「全動法」就是無限擴權　國民黨：宛如威權復辟

傳非蘋客戶砍單「台積電恐下修財測」　公司澄清：原目標不變

向中國籃協宣戰？新疆隊退出CBA　周琦怒：手指骨折逼我打

寧賣地不蓋房！　高雄中小建商爆「每天都有土地釋出要賣」

比特犬衝出門咬傷巴哥犬被罰　「二次未戴嘴套」動保處加重開罰

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

電腦斷層結合AI智慧系統揪出肺癌　善用兩年一次低劑量檢測

「蛋蛋危機」該囤貨？營養師揭2注意點：常溫保鮮期10天

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

鰻苗捕撈期結束　違者最重罰15萬元

桃園228事件紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班　畢業成果畫展

《未來狂想曲》AI數據打造　音樂饗宴

台中萬人抗議拆光基地台　居民苦了

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

淡水天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY

內政部修法　放寬社團視訊召開法定會議

嘉義知名啤酒鴨開發銀髮友善豬腳湯　

台南安平啞吧麵老闆退休女兒接手黃偉哲祝福

嘉義白杞寮佛祖觀光文化季起跑

2024立委選戰　牛煦庭點名林飛帆參戰同選區

更多熱門

相關新聞

基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

基隆市政府為打造乾淨家園，即日起試辦在廟口夜市等觀光熱點，增設5處行人專用垃圾桶，同時增加清運次數，市長謝國樑28日中午，帶著環保局長馬仲豪等人前往視察，希望能夠減少街道騎樓的垃圾。環保局表示，自3月1日起，亂丟垃圾將面臨至少2400元以上的罰鍰，同時呼籲市民朋友配合勿亂丟垃圾。

車停中山高匝道　駕駛墜10m躺路肩死亡

車停中山高匝道　駕駛墜10m躺路肩死亡

謝國樑怨通勤月票只跟直轄市談　王國材尷尬「我跟他比較不熟」

謝國樑怨通勤月票只跟直轄市談　王國材尷尬「我跟他比較不熟」

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

雙煞持斯槍狂追　2漁工驚恐逃命

雙煞持斯槍狂追　2漁工驚恐逃命

關鍵字：

基隆市府廣播節目

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面