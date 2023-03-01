《全動法》草案「借屍還魂」？　賴士葆批：民主自由人權瞬間歸零

▲賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

國防部預告將修正《全民防衛動員準備法》為《全民防衛動員法》（下稱《全動法》），而草案中的「訊息傳播動員準備方案」以及16歲以上學生動員造冊，引發在野立委質疑。國民黨立委賴士葆1日開轟，《全動法》講白了就是《動員戡亂時期臨時條款》與《數位仲介法》的復辟，台灣過去好不容易爭取的民主自由人權又瞬間歸零，回到威權時代的老路。

《全民防衛動員準備法》修正草案中，具爭議議題包括，為新增「動員準備階段」，將對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行。另外，有媒體報導，教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端系統，戰時投入救護及武器生產。

賴士葆今日批評，《全動法》講白了就是《動員戡亂時期臨時條款》與《數位仲介法》的復辟。民進黨於在野時期，曾視《動員戡亂時期臨時條款》為毒蛇猛獸，台灣好不容易在1991年廢止並解除戒嚴，成為民主國家。然而，現在應是迫於美國的壓力，除了大量購買武器、役男延長役期，高中職的男女青年也要造冊投入救災民防工作、全民總動員。

賴士葆認為，若將來實施《全動法》，過去黨政軍退出媒體又可以借屍還魂地全面掌控媒體，且控制的力道會較之前更徹底、更嚴厲，必要時政府直接管控掌握媒體。他痛批，民進黨現在要掌控媒體來防止假訊息，過去好不容易爭取的民主自由人權又瞬間歸零，台灣又回到威權時代的老路。

賴士葆開嗆，民進黨所提的《全動法》中，「16歲以上青年要造冊動員護鄉」讓全民感受草木皆兵的肅殺氛圍。蔡政府企圖討好年輕人，讓義務役男服役期間可以月領2萬多，並發放1200元成年禮金，推動18歲公民權的修憲，這些相較於要青年上戰場的代價都是小恩小惠。

賴士葆指出，俄烏戰爭開戰一年多來，烏克蘭已有數萬人死亡，800萬難民流離失所，經濟損失更是難以估算。民眾難以理解的是，蔡政府為何不是積極的避戰，卻是積極的備戰？藉著製造戰爭的恐懼，趁勢濫權擴權戕害民主自由。

針對有消息稱教育部將「16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊」，國防部回應， 學校防護團協助軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，相關報導並非事實。