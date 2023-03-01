全力反對《全動法》修正草案　國民黨團：台灣最珍貴的是言論自由

▲國民黨團1日上午舉行「缺藥！缺藥！何時了！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部預告《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）修正草案，新增「平時」可對媒體、網路平台進行調查、戰時則可管制的條款，被前總統府副秘書長羅智強批評是復辟《動員戡亂時期臨時條款》。國民黨立法院黨團今（1日）表示全力反對此草案，並強調台灣最珍貴的是言論自由跟新聞自由。

現行《全動法》有69條條文，國防部的修正草案中共有51條進行修正，其中最具爭議的，是新增2條款，規範在「動員準備階段」，為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃。

以及「動員實施階段」，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。而根據《全動法》修正草案第2條，動員準備階段是指「平時實施動員準備時期」。

針對此草案，羅智強2月27日批評，總統蔡英文是要復辟《動員戡亂時期臨時條款》。

國民黨團1日上午舉行「缺藥！缺藥！何時了！」記者會，媒體就上述國防部《全動法》修正草案爭議，詢問是否認為復辟《動員戡亂時期臨時條款》？是否會支持此修法？黨團總召曾銘宗表示，絕對不會支持這個條款，台灣是一個民主社會，最珍貴的是言論自由跟新聞自由，國防部提出這樣草案，國民黨團全力反對。

立委楊瓊瓔則說，她的服務處接到很多家長憂慮電話，表示為什麼在學的16歲孩子要造冊到國防部去，到底要做什麼？她要鄭重問政府，為什麼要讓家長這麼憂慮？到底要做什麼？