「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）預告修正草案引發質疑，國防部今（28日）表示，由於非常時期緊急動員作業的成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患；《全動法》屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益，希望勿任意渲染扭曲、混淆視聽。

國防部近日預告修正《全動法》，更名為「全民防衛動員法」，新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員計畫，訊息傳播的主管機關，平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊，引來外界關注，甚至挨批是「如同戒嚴軍管」。不過，國防部昨表示此說法並非事實。

針對《全動法》預告修正草案引發質疑，國防部今再指，全動法自2001年11月14日公布施行，曾於2014年及2019年2次修正，惟因現行條文內容，多偏重規定動員準備事項，但就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足；且經考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園的必要，國防部啟動修法工作，期能周延相關配套、完備整體動員機制。

「由於非常時期緊急動員作業之成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患。」國防部說，現行《全動法》第13條即規定，各動員準備機關應對可動員的人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的也是為確保戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。

國防部表示，《全動法》既屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，則相關依法規定的必要管制措施，自僅適用於實施動員時期，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

國防部指出，全民防衛動員法制工作，為民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施，國防部於修正草案公告期間，對於各方意見將會納入參酌研修，再依程序陳報行政院審查，此屬正常之法制作業。

國防部說，至盼各界對此修法能基於保護國家安全的共同目標，本於事實理性溝通討論，希望勿任意渲染扭曲、混淆視聽，本部特此再嚴正澄明此項修法的必要性與重要性，以兼顧民眾權益與保障國家安全的目標。