怒轟民進黨修「全動法」就是無限擴權　國民黨：宛如威權復辟

▲國民黨痛批，蔡政府的全民防衛動員法修正草案根本就是「空白授權」、「無限擴權」、「無法無天」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1）日上午舉行「力抗民進黨箝制言論自由、力挺南投真正國會監督力量」記者會。文傳會主委洪孟楷、副主委林家興表示，民進黨強推「全民防衛動員法」，給政府管制媒體的權力，無疑是嚴重迫害言論自由，直言「全動法」不僅賦予政府管制媒體的權限，甚至還要徵召學生參戰，更讓社會強烈反彈。

林家興說明，民進黨之前推「數位中介法」遭到社會強烈反彈而撤回，又巧立名目弄了全民防衛動員法修正案，其中除了箝制媒體的內容，亦可能煽動戰爭恐懼，再次引起社會譁然。在管制媒體方面，所謂的動員準備階段跟實施階段，其中的空白授權問題爭議極大，所謂的動員準備階段定義如何？法案如果通過，政府就有權對所有的媒體進行調查統計，造成寒蟬效應，箝制媒體如威權復辟。

此外，草案中對於什麼是不實訊息與不當內容，都是民進黨政府說了算，對於言論自由危害非常大。尤其民進黨政府過去在言論自由上的表現劣跡斑斑，最大的假新聞製造中心就是民進黨自己，又有何資格推這樣的法案來審查言論。

林家興指出，全動法的修法引起社會強烈反彈，原因之一就是煽動戰爭的恐懼，引發讓學生上戰場的疑慮。國民黨支持加強自我防衛力量，但民進黨政府已經完全沒有信任度，貿然推動修法已引起社會的廣泛反彈跟疑慮。尤其南投正進行立委補選，民進黨的黨意立委蔡培慧之前挺萊豬、擋疫苗，全都跟著黨意走，如果蔡培慧進入立法院，一定也會跟著黨的意志，支持箝制言論自由，煽動社會恐慌的法案。

洪孟楷則對民進黨政府提出三項質疑，要求向國人說明清楚，無可迴避，首先，蔡政府要將「全民防衛動員準備法」更名為「全民防衛動員法」，把「準備」兩字拿掉，是真的要往戰爭方向前進？避無可避嗎？第二，全民防衛動員法中的「準備」一詞，定義為何？這是行政部門的「空白授權」、「無限擴權」，簡直無法無天；第三，政府不想看到的負面字詞，只要政府認定可以用全動法禁止？所以「缺蛋、缺水、缺電」讓民進黨面子掛不住，以後都看不見？這才是國人所最擔憂的，政府想箝制網路自由、媒體自由、新聞自由、言論自由而無所不用其極。

最後，洪孟楷強調，國會不需要多一席遵循民進黨意的橡皮圖章，但需要一席監督制衡的在野力量。呼籲南投鄉親週六站出來支持2號林明溱！出來投票才能捍衛自己及地方權益。