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「平時調查、戰時管制」　《全動法》草案授權NCC、文化部管制傳媒

▲陸軍。（圖／ETtoday資料照）

▲陸軍。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，69條條文共有51條修正內容，其中最具爭議者，為新增「動員準備階段」，即對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行，但草案並未提到相關方案與計畫的詳細內容，僅說針對動員實施階段需求，國家通訊傳播委員會（NCC）應會同文化部訂定動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法。

《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）於2001年11月14日施行後，曾於2014年6月4日及2019年6月19日兩次修法。由於此法範圍除「動員準備階段」外，還包括「動員實施階段」，因此國防部此次把法案更名為「全民防衛動員法」，並增訂「動員實施階段組織與權責」專章，明定動員實施階段各級聯合應變中心的任務、辦理徵購、徵用及罰則。

根據《全動法》修正草案第2條，動員準備階段指「平時實施動員準備時期」，而動員實施階段，指戰事發生或將發生或緊急危難時，總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期。

《全動法》第6條則寫明，「動員準備綱領」為以國防戰略目標為指導原則，配合國軍全般戰略構想，統籌策劃全國人力、物力、財力及科技等動員能量，以備平時支援災害防救，戰時支援軍事作戰，及兼顧民生需求。「動員準備方案」則指針對各種動員特性，結合各該機關的施政計畫，依動員準備綱領的規劃，確定年度主要需求項目，實施統籌分配，以律定各分類計畫應行規範事項。

至於「動員準備分類計畫」，則是依據動員準備方案，確定各機關實施作業範圍與預期配合達成目標，以適應動員實施階段需要。

此次草案，國防部將「動員準備方案」區分出12項，其中增加教育動員、訊息傳播動員、金融外匯、資通訊動員等準備方案，以及「其他經行政院依動員需要指定方案」，並由行政院依性質指定所屬主管機關或單位。上述新增項目中，又屬「訊息傳播動員準備方案」最具爭議。

進一步來看，草案新增第15條，一、為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃二、直轄市、縣（市）政府應配合辦理。而前項調查，新聞業人員所屬的事業機構應配合辦理及提供相關動員能量資料。國防部說明欄中寫道，此條文適用於「動員準備階段」。

至於動員實施階段部分則規定在新增的第33條：一、訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。二、各級政府機關得依指揮官之指示，優先使用傳播媒體與通訊設備，報導戰爭情勢及緊急應變相關資訊。國防部指出，此條文是用以維護軍事安全及戰事遂行。

第33條中也提到，上述2項針對動員實施階段需求，國家通訊傳播委員會（NCC）應會同文化部訂定動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法

另外，草案中增訂多款罰責，其中動員實施時期，受徵用人員或受徵用物資的操作人，無故未依時向指定地點報到，可處七年以下有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金。

針對動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。而以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。

▼國防部預告《全民防衛動員準備法》修正草案總說明。

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