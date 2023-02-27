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社會 社會焦點 保障人權

捷運廁所偷背包！綠衣婦被盤查嚇到：幹嘛啦...乖乖交出手機+現金

記者張君豪／台北報導

一名旅客19日將黑色背包遺忘在捷運新店站內廁所，該旅客半小時才發現返回站務處詢問，站長熱心在站外廁所拾獲，惟旅客清點時發現背包內財物不翼而飛，捷運警獲報後，立即到場調閱相關監視器影像，結果看到監視器中身穿綠色外套婦人在當時曾出入廁所並拿走背包，警方在獲報約60分鐘內找到該名侵吞別人遺失財物的綠衣婦人，婦人驚訝表示「幹嘛啦」，經警方勸說後當場交出4000多元現金及手機，全案依侵占罪嫌移送新店分局續辦。

▲婦人侵吞他人背包內財物、手機金融卡，卻因捷運站體內監視器太多，不到1小時就被警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲婦人侵吞他人背包內財物、手機金融卡，由於捷運站體內監視器太多，不到1小時就被警方查獲。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲婦人侵吞他人背包內財物、手機金融卡，卻因捷運站體內監視器太多，不到1小時就被警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察隊第二分隊警員李長衛擔服大坪林站守望勤務時，接獲通報捷運新店站有民眾須警協助，警員到場發現一名女性乘客於領取遺失背包時，發現背包內2支手機和錢包不見了，錢包內有新臺幣4000多元、證件及金融卡等。

經捷警調閱捷運站監視器影像追查，被害女離開廁所後約3分鐘，一名身著綠色外套的婦人手拿黑色背包離廁出站，並將手機、錢包取走後再將背包棄置於捷運站外女廁內，被站務人員發現拾獲。

▲婦人侵吞他人背包內財物、手機金融卡，卻因捷運站體內監視器太多，不到1小時就被警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警獲報調閱相關影像時，發現站外廣場出現一抹綠色身影，仔細一看發現與監視器影像內嫌疑人特徵一致，警員立刻上前查問，經勸說，該綠色外套婦人主動交付所侵占之物，警方將其依法送辦。

捷運警察隊統計：2022年1月至2023年1月間：捷運系統內發生之侵占案件總計110件，約占捷運系統內刑案比例25.7%，捷運警察隊呼籲，搭乘捷運的旅客應注意隨身物品，如廁後應注意隨身背包是否還在身邊，避免貴重物品遺失。

警方呼籲：捷運系統內設有綿密的監視器網絡，如拾獲他人物品，應送交站務人員或警方公告招領，倘若侵占他人財物，均係觸犯《刑法》337條「侵占遺失物罪」最重可處新台幣1萬5千元罰金，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄得不償失。

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