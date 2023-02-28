「無力者」衝上台要蔣萬安下跪！媒體人酸：邏輯癌令大眾莞爾

記者閔文昱／綜合報導

蔣萬安28日下午以「蔣家第四代」身份出席二二八事件76周年紀念會，在致詞過程中，一群自稱由大學生組成的團體「無力者」突然從蔣萬安身後衝出，怒喊「殺人凶手、下跪道歉」。對此，媒體人張禹宣直言，整起事件宛如鬧劇，非但讓228受害者蒙羞、更汙辱了「無力者」這三個字的由來。

張禹宣28日晚間在臉書發文指出，228紀念活動的目的，就在於蔣萬安代表政府的身分，坦承過去的歷史並且還原真相，以此為基礎表達歉意彌平傷痛，在今日蔣萬安也特別點出，道歉是為了76年前的天馬茶房緝菸事件。

▲蔣萬安出席台北市二二八事件76周年紀念會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

不料蔣萬安上台致詞沒多久，抗議團體就從蔣萬安後方衝入，推擠場面使得致詞一度中斷，此場景也讓張禹宣不禁開酸，抗議行動本身的目的，象徵著對於該活動或人物的不滿，當蔣萬安道歉的同時，卻又以抗議的行動表達反對，卻又要求蔣萬安必須道歉，「這種邏輯癌的程度，正是引發大眾莞爾的原因。」

張禹宣還提到，當選舉時，綠營要蔣萬安姓「郭」便姓「郭」，竭盡所能的羞辱詆毀該家族的一切成員，但當需要找人究責時，蔣萬安便又姓「蔣」，這種所謂「你是蔣家後代，所以必須承擔」的說法，更是與轉型正義以及對話和解的核心理念，完完全全的背道而馳。

▲抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊「殺人兇手道歉下台」。

張禹宣認為，將對於整體政府的錯誤與悲劇，狹隘的限縮成對於特定姓氏以及後代子孫的仇恨，用所謂「殺人兇手」一詞，甚至是「下跪」等要求，反倒是讓尋求上位民主價值，所有的228事件的工作者與受害者蒙羞，「將民主轉型的工程，簡化成簡單的復仇。」

張禹宣感嘆，228事件至今不只致歉幾次，各式各樣的委員會與真相調查不斷出籠，隨著而來的卻從來不是和解，而是不斷挑起的更多仇恨與對立，如同今日的陳抗本身，「可笑的是，自知理虧的『無力者』，長達一年多的粉專卻懶惰的只發了10篇貼文，平日毫不關心228事件。」

張禹宣最後說道，「無力者」三個字的出處是源自日治時期的台灣文化協會，為了議會請願運動，對抗由總督府所支持的「有力者大會」，在林獻堂的帶領的下，由地方仕紳與知識分子所組成的「無力者大會」，訴求是民主，對抗的是日本，底蘊則是來自知識的理性與邏輯，「一次污辱兩個時代的重大轉折，真的不簡單。」