不該迴避政治責任　苗博雅喊話蔣萬安做到3件事

▲北市議員苗博雅、林亮君、吳沛憶在228紀念活動上提出3點呼籲。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年於二二八公園舉辦228紀念活動，台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，讓今年的活動備受外界關注，而他也在致詞時以市長身分向76年前大稻埕天馬茶房的緝菸事件致歉。對此，社民黨議員苗博雅說，轉型正義是和解共生最重要的關鍵，若蔣萬安能做到清除威權象徵、停止崇拜獨裁者、政治檔案交還國家，就能代表是真心。

苗博雅說，今天對台灣的歷史是一個非常重要的日子，今天採取的行動將會決定未來台灣社會能持續大步走向和解還是停留在原地打轉。今天的行動，其實也是符合今天活動的主旨，祥和台灣，我們希望把台灣真的早日帶向能夠和解共生的那一天。

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）



「我們都知道，轉型正義是和解共生最重要的關鍵。」苗博雅表示，轉型正義包含3個步驟，真相、正義最後和解，是有順序不能隨便顛倒的。所謂的真相就是事實必須被釐清、加害者必須現身；所謂的正義，就是加害者必須被究責，加害者要負起責任，唯有在加害者現身、加害者負起責任後，真正的和解才有可能到來。

苗博雅說，今天他們3個議員做了身為市議員該做的事情，來到現場除了對二二八受難者以及家屬致上最高敬意與無限的追思外，也提出三個訴求，首先，必須依法清除威權象徵，這是台北市政府責無旁貸的義務；第二，必須停止崇拜獨裁者；第三，還有相當多的政治檔案被特定政黨或私人機構把持，希望國民黨及相關持有政治檔案的團體，可以交還給政府。

至於蔣萬安以市長身分道歉而非蔣家後代，苗博雅認為，蔣市長所說的話確實是因為坐上市長位子有該負的責任，過去蔣經國曾說，蔣家後代不能、也不該從政，「因為蔣經國深知，蔣家在過去的獨裁時期對台灣造成的傷害」，蔣萬安透過自己爭取坐上市長位子，那就不該迴避政治責任。

苗博雅認為，蔣萬安的講稿經過精心編排，要不要接受、要不要寬恕，是屬於每一位受難者以及家屬的權利，沒有人能自稱自己代表所有受難家屬。身為議員，要要求台北市政府進行該進行的法律工作，所有轉型正義的工作不是話說的多漂亮，而是你自己做了多少事，「文稿寫得漂亮、說漂亮話，但該做的事情都沒坐，這就是國王的新衣跟鱷魚的眼淚，清除威權象徵、停止崇拜獨裁者、政治檔案交還國家，如果可以做到，就能代表是真心」。