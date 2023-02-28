炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

記者邱晟軒／綜合報導

蔣萬安今（28）日下午以「蔣家第四代」身份出席二二八事件76周年紀念會，在致詞過程中，一群自稱由大學生組成的團體「無力者」突然從蔣萬安身後衝出，怒喊「殺人凶手、下跪道歉」，推擠場面使得致詞一度中斷。事後，網紅「四叉貓」劉宇曬出與「無力者」的合照，忍不住直呼「沒跟到（抗議）」。

蔣萬安、前總統馬英九今天下午赴台北二二八紀念公園參加追思活動，不料上台致詞沒多久，抗議團體從蔣萬安後方衝入，高喊「殺人凶手、下跪道歉」，更有陳抗者試圖要往蔣萬安身上撲過去，嚇得維安警力立即上前壓制，現場十分混亂、火爆。

▲蔣萬安致詞過程中遭抗議群眾打斷！（圖／記者湯興漢攝）

據了解，「無力者」事前即在臉書發表「二二八行動聲明」，強調「撫平傷痕，無法透過只是舉辦音樂會、獻花致詞、握握手就能安慰安慰叫人忘記過去。禁制區更不能一手遮天假裝一切都很和平，什麼事情都不曾發生。我們不是暴民，我們的行動是要讓人們看見，和平不能是統治者強制的假象。」

「無力者」呼籲蔣萬安，「你舉著蔣家子孫的名號競選，成為台北市長。你既然心心念念著成為蔣家後代，那就更有責任去承擔反省、檢討並回復過去獨裁統治所造成傷害。不要成為全台灣最強烈、最活生生的威權象徵。」

不過，就有網友發現，二二八紀念會陳抗結束沒多久，網紅「四叉貓」劉宇就在臉書發文表示，才走到凱道，「一群人就跑來跟我炫耀，他們說剛剛在228公園嗆到蔣萬安本人」，讓才剛做完筆錄的四叉貓氣得直跺腳，直呼「沒跟到啦」，同時還附上與「無力者」成員的大合照。