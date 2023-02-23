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「文化成年禮金」政策參考自歐洲！義大利發最多「每人1.6萬」

▲▼義大利，梵蒂岡博物館。（圖／Photo by Pier Luigi Valente on Unsplash）

▲參考國際經驗鼓勵青年接觸藝文，其中義大利發給青年每人約新台幣1.6萬。（圖／Photo by Pier Luigi Valente on Unsplash）

記者林育綾／台北報導

文化部預計發放1200元的「文化成年禮金」備受關注，許多人好奇為什麼特定年齡層才有？文化部提到，這是參考歐洲國家的措施，鼓勵青年增加文化體驗和消費，其中以義大利發最多，每位18歲青年可獲得500歐元，相當於新台幣1萬6000元。如今文化部也獲行政院同意，擴大「成年禮金」編列預算至7.5億元，待三讀通過後將公告詳細領取資格及辦法。

行政院今（23）日通過疫後特別預算案，文化部獲行政院同意編列擴大「成年禮金」7.5億及各項藝文振興方案15億，合計22.5億元，將以「精準振興」支持藝文產業疫後復甦。

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其中又以「成年禮金」話題備受關注，由於先前公告限定18歲青年領取，每人1200元可用於藝文消費，許多人好奇為什麼是這個年齡層？文化部也說明，是參考各國經驗並經詳細規劃後來編列預算。

像是德國、義大利、西班牙、法國等歐洲國家，近年都陸續有發放「文化禮金」給青年用於文化體驗的案例。德國柏林市政府2023年推出青年文化消費券，提供居住於柏林18至23歲青年每人50歐元（約新台幣1638元）；義大利提供每位18歲青年500歐元（約新台幣1萬6000元）；西班牙每位400歐元（相當於新臺幣1萬4000元）；法國每位300歐元（約新台幣9600元），目的是推動青年進行文化體驗、促進文化消費，並培育藝文欣賞人口。

▲▼行政院16日通過文化部振興計畫，18-21歲發1200點成年禮金。（圖／行政院提供）

▲文化部計畫發給18-21歲青年，每人1200點（元）成年禮金。（圖／文化部提供）

而文化部在今年（112年）原先編列2億元預算，預計發放給18歲青年每人1200元文化禮金；不過後來考量自2019年疫情爆發，多達3屆的青年錯失了許多體驗，像是象徵成年的高中畢業典禮、畢業旅行、校外教學等，因此特別請命爭取再加發19歲～21歲每人1200元禮金，今（23）日獲行政院同意，擴大預算至7.5億。

日前有許多2001年9月～12月出生的青年們擔心領不到，表達自己受到疫情影響失去高中畢業典禮，期望能納入發放範圍。文化部也積極回應表示，能感受到學子的殷切期待，將精算整體預算規模並盡力爭取，有關年齡範圍、領取方式等執行細節，待特別預算三讀通過後正式公告。

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