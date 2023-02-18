　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1200成年禮金將發放！網哭2001出生同屆卻沒份　 文化部：盡力爭取

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲網友哭訴明明是同一屆，卻領不到1200元「文化成年禮金」，文化部也對此釋疑。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

文化部日前公告1200元「文化成年禮金」將擴大發放，考量疫情影響3屆青年學子錯失許多體驗，因此將擴大發給18歲～21歲青年。不過有網友在Dcard發文哭訴「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」。文化部今（18）日對此表示，能感受到學子的殷切期待，但「年齡範圍」等相關細節還在規劃中，將精算整體預算規模盡力爭取，待特別預算通過後再正式公告。

▲▼網友在Dcard發文哭訴領不到文化禮金：「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」。（圖／翻攝自Dcard）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在Dcard發文哭訴，自己領不到文化禮金。（圖／翻攝自Dcard）

文化部將「藝FUN券」轉型為「文化成年禮金」，原計畫只發給18歲青年每人1200元，可用於藝文消費；不過後來考量自2019年疫情爆發，讓多達3屆的青年失去了象徵成年的高中畢業典禮，還錯過了許多校外教學、畢業旅行等體驗。

因此決定「用文化彌補逝去的青春」，除了18歲還加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人獲得1200點（元）成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費，預計3月29日青年節起開放登記領取。

不過近日有網友在Dcard發文哭訴「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」，內容提及本來很開心，在網路爬文卻看到登記資格為出生日期2002年1月1日～2005年12月31日，因此難過表示，「同一屆為2001年9到12月的學生，都是21歲，卻不算在內嗎？為什麼是這樣切割出生日期」。

原PO提到，因為過去發的各種振興券，一次都沒中過，好不容易以為這次終於有資格，沒想到⋯看到消息時非常失落。同時也有許多2001年同一屆的網友出聲哀號，甚至有人發起「大家可以一起寫信給文化部」。

▲▼網友在Dcard發文哭訴領不到文化禮金，其他網友表示有向文化部求證。（圖／翻攝自Dcard）

▲其他網友表示有向文化部求證。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有網友冷靜留言表示，官網、新聞目前都沒寫登記資格的出生時間，因此特地致電給文化部確認，文化部提及登記資格的出生時間還沒確定，後續才會公布。換句話說，原PO獲得的消息來源恐怕有誤。

文化部今（18）日回應表示，有關爭取疫後特別預算加發19-21歲成年禮金的年齡範圍、領取方式等相關執行細節，目前持續規劃中，對於2001年9-12月出生學子的殷切期待，文化部感同身受，將精算整體預算規模盡力爭取，整體方案也將待特別預算通過後正式公告。

▼文化部日前公告「用文化彌補逝去的青春」，文化成年禮金將擴大發給18歲～21歲青年。（圖／文化部）

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

ET快訊
國三弟「內褲爆血跡」！醫點名3習慣：很多年輕人都中
農曆2月要來了！「這生肖」中獎機率高　單身狗有望脫單
快訊／林書豪遭嚴防繳12分4失誤　上半場鋼鐵人落後11分
快訊／百貨第一槍！SOGO宣布20日起「不強制戴口罩」
台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！　錯愕吐：老婆是男人
快訊／氣象局發布濃霧特報！「3縣市」能見度不足200公尺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喊「7字通關密語」！白沙屯媽祖停轎了　為他們破例「鑽轎底」

獨／救血荒！新冠捐血限制即起放寬　出國返台者「7天後就可捐」

1200成年禮金將發放！網哭2001出生同屆卻沒份　 文化部：盡力爭取

一顆蛋橫掃國際繪本大賞！「覺醒雞蛋」出走廚房　還長出手腳

「我在台南挺小英」痛批人行道至上：不知道臨停下貨的辛苦

世新大學LVS智能棚「讓創意再打開」　雪芃廣告、NVIDIA代表團來訪

快訊／氣象局18:45發布濃霧特報！「3縣市」能見度已不足200公尺

鹹香鬆軟！3步驟完成「金沙南瓜」　裹上鹹蛋黃太邪惡

冬天空污警報頻傳！空淨機也亮紅燈　家電達人教你2步驟排除

粉紅超跑急行軍！二度選在這裡休息　伸港福安宮準備好迎轎　

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

喊「7字通關密語」！白沙屯媽祖停轎了　為他們破例「鑽轎底」

獨／救血荒！新冠捐血限制即起放寬　出國返台者「7天後就可捐」

1200成年禮金將發放！網哭2001出生同屆卻沒份　 文化部：盡力爭取

一顆蛋橫掃國際繪本大賞！「覺醒雞蛋」出走廚房　還長出手腳

「我在台南挺小英」痛批人行道至上：不知道臨停下貨的辛苦

世新大學LVS智能棚「讓創意再打開」　雪芃廣告、NVIDIA代表團來訪

快訊／氣象局18:45發布濃霧特報！「3縣市」能見度已不足200公尺

鹹香鬆軟！3步驟完成「金沙南瓜」　裹上鹹蛋黃太邪惡

冬天空污警報頻傳！空淨機也亮紅燈　家電達人教你2步驟排除

粉紅超跑急行軍！二度選在這裡休息　伸港福安宮準備好迎轎　

張若昀「狀告生父」歷史被挖出　含淚悲慘童年曝光

喊「7字通關密語」！白沙屯媽祖停轎了　為他們破例「鑽轎底」

膠原蛋白何時吃最好？　醫揭2時間點：是皮膚生長「黃金期」

恐怖室友！偷放走別人的愛貓　欠租金還要她「幫找房付訂金」

《關於我和鬼》2男主原型竟是百萬網紅！　導演曝「不敢相信」口頭禪由來

2023樂天女孩Ready！公開甄選七位出線

獨／救血荒！新冠捐血限制即起放寬　出國返台者「7天後就可捐」

陳宗彥性醜聞疑案　南警將Love one酒店納入擴檢目標

快訊／林書豪遭嚴防繳12分4失誤　上半場鋼鐵人落後11分

全台失智人口破30萬！醫曝「10大跡象＝警訊」　跌倒別以為只是老化

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

小一孩「訂正生字30分鐘」　字跡讓網戰翻

回鑾狂飆突在田邊煞車　原來是見到傷心人

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水　內行：她超貴

推銷人員「怎麼有我的電話」　他揭內幕

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」

跛腳阿伯走168km　最後一名抵達朝天宮

回台行李箱損失15萬！她控桃機有先例被罵翻

更多熱門

相關新聞

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

文化部將「用文化彌補逝去的青春」！先前公告發放「文化成年禮金」每人1200元（點）給18歲青年，如今不只18歲才有，考量受到過去疫情影響，有3屆青年都錯過畢業旅行、校外教學等體驗，將擴大加發給19、20、21歲，總計共約90萬人。文化部今（16）日也發布針對藝文產業5大「振興振心」方案。

最遠道而來！蘭嶼東清國小參觀書展

最遠道而來！蘭嶼東清國小參觀書展

史哲自比熱騰騰新書：不要看封面決定好壞

史哲自比熱騰騰新書：不要看封面決定好壞

文化部補助企業「藝文禮券」有望

文化部補助企業「藝文禮券」有望

「企業支持文化」納入永續指標

「企業支持文化」納入永續指標

關鍵字：

文化禮金文化成年禮文化成年禮金文化部

讀者迴響

熱門新聞

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

快訊／知名作曲家自轟身亡！

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

蕾菈懷孕「激增到H罩杯」挺4月肚近照曝！

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面