1200成年禮金將發放！網哭2001出生同屆卻沒份　 文化部：盡力爭取

▲網友哭訴明明是同一屆，卻領不到1200元「文化成年禮金」，文化部也對此釋疑。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

文化部日前公告1200元「文化成年禮金」將擴大發放，考量疫情影響3屆青年學子錯失許多體驗，因此將擴大發給18歲～21歲青年。不過有網友在Dcard發文哭訴「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」。文化部今（18）日對此表示，能感受到學子的殷切期待，但「年齡範圍」等相關細節還在規劃中，將精算整體預算規模盡力爭取，待特別預算通過後再正式公告。

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▲網友在Dcard發文哭訴，自己領不到文化禮金。（圖／翻攝自Dcard）

文化部將「藝FUN券」轉型為「文化成年禮金」，原計畫只發給18歲青年每人1200元，可用於藝文消費；不過後來考量自2019年疫情爆發，讓多達3屆的青年失去了象徵成年的高中畢業典禮，還錯過了許多校外教學、畢業旅行等體驗。

因此決定「用文化彌補逝去的青春」，除了18歲還加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人獲得1200點（元）成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費，預計3月29日青年節起開放登記領取。

不過近日有網友在Dcard發文哭訴「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」，內容提及本來很開心，在網路爬文卻看到登記資格為出生日期2002年1月1日～2005年12月31日，因此難過表示，「同一屆為2001年9到12月的學生，都是21歲，卻不算在內嗎？為什麼是這樣切割出生日期」。

原PO提到，因為過去發的各種振興券，一次都沒中過，好不容易以為這次終於有資格，沒想到⋯看到消息時非常失落。同時也有許多2001年同一屆的網友出聲哀號，甚至有人發起「大家可以一起寫信給文化部」。

▲其他網友表示有向文化部求證。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有網友冷靜留言表示，官網、新聞目前都沒寫登記資格的出生時間，因此特地致電給文化部確認，文化部提及登記資格的出生時間還沒確定，後續才會公布。換句話說，原PO獲得的消息來源恐怕有誤。

文化部今（18）日回應表示，有關爭取疫後特別預算加發19-21歲成年禮金的年齡範圍、領取方式等相關執行細節，目前持續規劃中，對於2001年9-12月出生學子的殷切期待，文化部感同身受，將精算整體預算規模盡力爭取，整體方案也將待特別預算通過後正式公告。

▼文化部日前公告「用文化彌補逝去的青春」，文化成年禮金將擴大發給18歲～21歲青年。（圖／文化部）

