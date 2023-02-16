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「文化禮金」擴大發放！18到21歲都有1200點　共90萬人可領

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-書店。（圖／記者黃克翔攝）

▲「文化禮金」不只18歲青年能領，加發19到21歲都能獲得1200點（元）可用於藝文消費。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

文化部將「用文化彌補逝去的青春」！先前公告發放「文化成年禮金」每人1200元（點）給18歲青年，如今不只18歲才有，考量受到過去疫情影響，有3屆青年都錯過畢業旅行、校外教學等體驗，將擴大加發給19、20、21歲，總計共約90萬人。文化部今（16）日也發布針對藝文產業5大「振興振心」方案。

由於藝文產業「衰於百業之前、興於百業之後」，3年疫情重創，為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，規劃包含擴大成年禮及產業振興策略等5大「振興振心」方案。

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在擴大成年禮金發放部分，文化部考量自2019年疫情爆發，讓3屆熱血青春的18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，錯過了畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。因此，除了原訂發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200點成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費。

產業振興升級方面，規劃包含18-21歲符合成年禮者，至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發，強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復甦。

此外，為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權，將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演；並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演，創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。

文化部也將與教育部合作，辦理「藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」，媒合及開發藝文團隊及藝術家校內教學；支持學校帶領學生參訪文化設施、表演劇場、文化資產、地方文化館及參加工藝體驗活動等，提高文化近用機會，也提升藝文產業消費。

壯大藝術內容方面，將邀請或甄選藝術家及團隊，於文化部5大文創園區或其他文化場域進行策展；透過縣市政府轄下美術館及其藝文展覽空間，媒合高中、國中、國小等，辦理各項美術、視覺藝術創作等藝文活動，擴大藝術欣賞機會，並鼓勵大眾重新走入文化生活。

▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

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