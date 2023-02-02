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「寒假趣書展」首次迎離島學校！蘭嶼東清國小參觀台北國際書展

▲▼蘭嶼東清國小參觀台北國際書展，是這屆「寒假趣書展」活動最遠的學校團體，也是文化部提供偏鄉學生參觀書展補助後，首次有離島學校抵達書展現場。（圖／文化部提供）

▲蘭嶼東清國小參觀台北國際書展，是這屆「寒假趣書展」活動最遠的學校團體。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2023台北國際書展在世貿一館如火如荼舉行，書展在年後特別推出「寒假趣書展」閱讀活動，共計3700多名師生報名，文化部補助其中885名偏鄉學生參觀書展所需的相關費用，今（2）日蘭嶼東清國小閱讀班師生在上午抵達，是這屆活動最遠的學校團體，也是文化部提供偏鄉學生參觀書展補助後，首次有離島學校抵達書展現場。

文化部政務次長李靜慧於中小學讀物選介主題館，歡迎遠道而來的師生參觀書展，致贈東清國小文化部第44次中小學生讀物選介「精選之星」適合國中小學生閱讀的讀物56本，也特別致贈了圖書券紅包，讓來訪學生每人可以自選一本喜愛的圖書帶回學校。

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▲▼蘭嶼東清國小參觀台北國際書展，是這屆「寒假趣書展」活動最遠的學校團體，也是文化部提供偏鄉學生參觀書展補助後，首次有離島學校抵達書展現場。（圖／文化部提供）

▲文化部政務次長李靜慧（中）於中小學讀物選介主題館，歡迎遠道而來的師生參觀書展。（圖／文化部提供）

東清國小的同學們興奮地在現場相互討論喜愛的書籍，也跟大家分享3天前遠從蘭嶼來到臺灣，看了101等知名景點的心得，對於今日能夠參觀書展及選書，同學們不約而同的說「真的很開心」、「一定要挑一本最喜歡的書」，更熱情的邀請李靜慧有機會到蘭嶼玩。

文化部表示，文化部自2019年起提供偏鄉學校學生參觀書展所需的交通費補助，並於2020年起增加擴大補助膳食費、住宿費及其他費用等，以鼓勵偏鄉學校組團參觀書展。東清國小於2020年起報名寒假趣書展活動並獲補助，但連續受天候及疫情影響一直無法成行。今年隨疫情逐步穩定回復正常生活，東清國小師生終能順利成行。

▲▼蘭嶼東清國小參觀台北國際書展，是這屆「寒假趣書展」活動最遠的學校團體，也是文化部提供偏鄉學生參觀書展補助後，首次有離島學校抵達書展現場。（圖／文化部提供）

▲臺東縣蘭嶼鄉東清國小閱讀班學生在「中小學讀物選介主題館」挑選自己喜歡的圖書。（圖／文化部提供）

東清國小教師何雅芳表示，學校於2020年起開始報名寒假趣書展活動並申請補助，但因疫情影響，且離島往來臺灣成本較高，冬天天氣不穩定，前往台灣交通也常因海象天候影響無法成行，因此忍痛放棄。蘭嶼鄉相對臺東，閱讀資源又更加缺乏，在閱讀刺激上較少，為培養學生閱讀習慣，學校一直以各種方式如鼓勵學生多多借閱圖書室圖書、參加閱讀推動活動、閱讀測驗有獎徵答等，此次來到書展現場，相信更能刺激學生閱讀的樂趣。

▲▼蘭嶼東清國小參觀台北國際書展，是這屆「寒假趣書展」活動最遠的學校團體，也是文化部提供偏鄉學生參觀書展補助後，首次有離島學校抵達書展現場。（圖／文化部提供）

▲東清國小的同學現場興奮地看起喜愛的書籍。（圖／文化部提供）

台北國際書展身為閱讀推廣的重要平台，於書展期間舉辦超過500場以上的閱讀推廣活動，多位知名作家於書展舉辦新書發表會、讀者見面會、分享會，並針對參加寒假趣書展的校園團體規劃精彩闖關遊戲，提供學生們豐富多元的閱讀體驗。文化部未來仍將持續支持偏鄉學生參觀書展，歡迎全國各地、離島地區的偏鄉學校師生們組隊參觀台北國際書展，一同到書展體驗閱讀的多重宇宙。

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