　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委林思銘：又養網軍搞大內宣？

▲國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院會昨通過攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送立法院審議。國民黨立委林思銘今（24日）質疑，民進黨政府趁機又搞大內宣，特別預算政策宣導費高達7400萬元，光文化部就佔了近一半。

林思銘指出，根據預算書說明，文化部編列22億5020萬元，僅占3800億元特別預算千分之六，用以辦理藝文振興方案15億元，發放藝文消費抵用券7億5020萬元，然其中政策宣導費高達3050萬元，佔全部宣導費41.2%。

林思銘質疑，文化部辦理的業務非常單純，不懂這麼多的政策宣導費是要花在哪裡，而且跟業務費不成比例，只能說選舉已近，是不是又準備豢養網軍搞大內宣，為民進黨政府擦脂抹粉。

林思銘也指出農委會預算的不尋常處，農委會的水土保持局、漁業署和農糧署三個獨立單位分別參與辦理「農村送暖」，其中卻只有水土保持局編列200萬元政策宣導費，其他兩個單位不知是認為沒必要宣傳，還是準備隱藏在業務預算中，此舉恐將違反預算法相關規定，請農委會務必說清楚、講明白。

林思銘表示，民進黨政府運用國家資源養媒體、養網軍，已經不是一天、兩天的事，現在連超徵的稅收都敢這樣濫用，各單位可能還有其他大筆隱藏預算，國民黨一定會在立法院嚴格把關並監督相關預算的執行狀況。

▼林思銘指出特別預算政策宣導費，文化部拿了近一半。（圖／林思銘辦公室提供）

▼林思銘指出特別預算政策宣導費，文化部拿了近一半。（圖／林思銘辦公室提供）

ET快訊
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購
夾娃娃機內「放雞蛋」！　業績狂翻3倍
極限健身中心桃園2店宣布熄燈！　最後營業日曝
中職啦啦隊異動　3正妹離隊
這檔金融股「股利確定縮水」！　7成配發率沒了
快訊／高雄「聯昇發」漁船失聯　16船員生死不明
獨／張立昂消失2年！　緊急插管動手術
好市多「1夯物」快閃特價！　網嘆跌落神壇：一直降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委：又要養網軍搞大內宣？

「綠白合」藍痛失衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

缺蛋問題延燒！　陳吉仲負面聲量飆漲至41%

恩恩案侯友宜等3人獲不起訴　新北市府：尊重司法

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

「誠懇、謙卑、肅穆」！北市228紀念會　蔣萬安致詞受矚目

林宅血案專業殺手所為！軍方鷹派涉重嫌　監委認「1證據」是破案關鍵

國民黨若推「大局條款」　徐巧芯：沒有非做政治工作不可

林明溱以訟止謗、破抹黑「溱相大白」！「最佳推銷員」讓農產外銷破億繁榮南投

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委：又要養網軍搞大內宣？

「綠白合」藍痛失衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

缺蛋問題延燒！　陳吉仲負面聲量飆漲至41%

恩恩案侯友宜等3人獲不起訴　新北市府：尊重司法

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

「誠懇、謙卑、肅穆」！北市228紀念會　蔣萬安致詞受矚目

林宅血案專業殺手所為！軍方鷹派涉重嫌　監委認「1證據」是破案關鍵

國民黨若推「大局條款」　徐巧芯：沒有非做政治工作不可

林明溱以訟止謗、破抹黑「溱相大白」！「最佳推銷員」讓農產外銷破億繁榮南投

央行3月升息？1份報告曝玄機　總裁楊金龍立場「偏鴿」

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

盧廣仲春季巡迴門票「7秒被搶光」　突宣布「高雄巨蛋開唱」時間出爐

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

員工半夜11點還沒走　孟耿如「一開監視器畫面」感動：非常不容易

桃乃木香奈「後台吃便當」開心PO照　台灣網友一見菜色皺眉：太寒酸了吧

金門小三通再放寬　3／1起金門籍居民「開放現場購票」

和心儀對象約會「怎麼開話題？」　專家教1技巧：不擔心說錯話

台中一天缺蛋72萬顆！盧秀燕籲中央落實監控民生物價

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

政治熱門新聞

快訊／林宅血案關鍵「三0七會報」！　警總毀證帶風向、介入司法調查

快訊／林宅滅門血案關鍵事證曝　專業殺手所為、軍方鷹派涉重嫌

柳采葳：抱怨缺蛋就會被側翼攻擊

他曬台中早餐店叫貨單打臉炎亞綸　狠酸：不是缺蛋是缺「幻覺」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

陳建仁認了雞蛋供應少7％　3月解決蛋荒

雙北1280月票退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路中央全額補

郭正亮曝美論壇談「台灣淪陷後世界」

快訊／「彩虹4無人機」罕繞飛台灣南部外海

「最美發言人」到南投挺林明溱　狠批：民進黨多一席蔡培慧還得了

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

徐巧芯霸氣捐現金20萬！　「團結作戰由我開始」

來台自由行發5000挨轟「真是盤子」　藍委提1建議

更多熱門

相關新聞

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

南投縣立委補選將在3月4日登場，民進黨24日召開記者會，揭發國民黨候選人林明溱從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年出國破百趟，結果所有出國考察報告全不公開，都是亂碼，令人懷疑到底是「公務出訪」，還是「快樂出遊」？

新北綠黨團幹部交接！瞄準侯友宜　她嗆：執意選總統必定腥風血雨

新北綠黨團幹部交接！瞄準侯友宜　她嗆：執意選總統必定腥風血雨

挑戰2024？　陳建仁：沒這回事

挑戰2024？　陳建仁：沒這回事

大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

220億元補助就學貸款人　教部：54.6萬人受益「最快7月前實施」

220億元補助就學貸款人　教部：54.6萬人受益「最快7月前實施」

關鍵字：

林思銘發現金文化部民進黨網軍特別預算

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

獨家／哆奇玩具員工228全數離職

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面