「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委：又要養網軍搞大內宣？





▲國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院會昨通過攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送立法院審議。國民黨立委林思銘今（24日）質疑，民進黨政府趁機又搞大內宣，特別預算政策宣導費高達7400萬元，光文化部就佔了近一半。

林思銘指出，根據預算書說明，文化部編列22億5020萬元，僅占3800億元特別預算千分之六，用以辦理藝文振興方案15億元，發放藝文消費抵用券7億5020萬元，然其中政策宣導費高達3050萬元，佔全部宣導費41.2%。

林思銘質疑，文化部辦理的業務非常單純，不懂這麼多的政策宣導費是要花在哪裡，而且跟業務費不成比例，只能說選舉已近，是不是又準備豢養網軍搞大內宣，為民進黨政府擦脂抹粉。

林思銘也指出農委會預算的不尋常處，農委會的水土保持局、漁業署和農糧署三個獨立單位分別參與辦理「農村送暖」，其中卻只有水土保持局編列200萬元政策宣導費，其他兩個單位不知是認為沒必要宣傳，還是準備隱藏在業務預算中，此舉恐將違反預算法相關規定，請農委會務必說清楚、講明白。

林思銘表示，民進黨政府運用國家資源養媒體、養網軍，已經不是一天、兩天的事，現在連超徵的稅收都敢這樣濫用，各單位可能還有其他大筆隱藏預算，國民黨一定會在立法院嚴格把關並監督相關預算的執行狀況。

▼林思銘指出特別預算政策宣導費，文化部拿了近一半。（圖／林思銘辦公室提供）