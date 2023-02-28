鍾沛君提議北市停辦「二二八追思會」　喊話：杜絕投機者年年消費

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

台北市政府28日下午舉辦二二八76周年紀念活動，台北市長蔣萬安因「蔣家第四代」身份敏感，致詞不到一分半鐘，立刻遭抗議民眾打斷。對此，台北市議員鍾沛君立刻透過臉書表示，自己將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，她認為，這不只是對所有亡者真正的尊重，也能從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費。

鍾沛君在臉書宣布，自己將提案，台北市明年起停辦官方二二八追思會。她表示，二二八在台灣早已不是禁忌關鍵字，越來越多的史料被揭露還原，越來越多的故事被考證檢驗，事實是在那場動亂中，有無辜受累的被害者，有求仁得仁的共產黨，有尋釁滋事的地痞流氓，還有客死他鄉的外省公僕，她認為，「每年把這些人捆在一起辦追思，只怕在九泉之下，亡者都會覺得莫名其妙。」

鍾沛君提到，更有甚者，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，二二八就永遠都是混濁無法清澈的一日，「那麼，放假辦追思紀念有何用？」因此，她同時主張，停辦追思會的配套措施是改由文化局，教育局等單位舉辦講座，或者學術研討會，以理性審視二二八，逐案探討。她強調，這不只是對所有亡者真正的尊重，也能從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費。