蔣萬安首度二二八紀念會　王貫宇：記取教訓、不讓仇恨繼續蔓延

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府今天下午於二二八和平公園舉辦228紀念活動，228受難者王添灯曾外孫王貫宇受邀致詞時說，很榮幸以台灣人的身分站在這裡，紀念這個漸漸被時代忘記的一天，也提醒所有台灣人，是所有先烈起身反抗，用生命鑿開房屋的磚瓦，才有幸沐浴自由與民主的光，「希望自己可以向外婆一樣謹記史實的沉重教訓同時，不讓仇恨繼續蔓延」。

王貫宇說，自他懂事以來，二二八公園就已經存在，從小爸媽帶他來這裡玩、散步、參加畫畫比賽。在那時候其實不明白二二八公園有什麼意義，「爸媽會指著某一個銅像說這是你的曾祖父，但我那時候只覺得二二八可以放假、可以出去玩是很開心」。

王貫宇表示，直到慢慢長大後，在歷史課本上看到外曾祖父的名字，從歷史老師口中輕描淡寫說這件事，才開始對二二八事件好奇。回家問母親才知道，外婆也鮮少跟她提起這件事，只知道外婆在最青春的17歲年華，就失去她最摯愛的父親。

「即使如此，也未曾從外婆口中聽見一句任何仇視政府的言論。」王貫宇說，細細想來，也許外婆是在用她的方式阻止仇恨蔓延，「她覺得這些仇恨也許沒有盡頭，但不需要讓我們去承受這些」。

王貫宇表示，228事件至今已經76年，變化太快，他們這一代或是下一代，可能很難完全理解家屬的心情，但這事件是台灣走向民主的跳板，即使不是罹難家屬的後裔，也要明白當年烈士們爭取民主自由是多麼的難能可貴。

「一個事件讓多少社會菁英無辜慘死、多少家庭為之破碎，這些歷史不該被台灣整個整體遺忘。」王貫宇說，今天在這裡紀念這事件，很榮幸以台灣人的身分站在這，紀念這個漸漸被時代忘記的一天，也提醒所有台灣人，是所有先烈起身反抗，用生命鑿開房屋的磚瓦，才有幸沐浴自由與民主的光。希望自己可以向外婆一樣謹記史實的沉重教訓同時，不讓仇恨繼續蔓延。