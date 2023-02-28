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市長姓什麼都會辦紀念會　廖繼斌：馬英九與二二八家屬如親人

▲▼台北市長蔣萬安與受難者家屬廖繼斌會面。（圖／台北市文化局提供）

▲台北市長蔣萬安與受難者家屬廖繼斌會面。（圖／台北市文化局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年於二二八公園舉辦二二八紀念活動，台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，讓今年的活動備受外界關注。二二八受難者廖進平的孫子、二二八基金會名譽理事長廖繼斌28日在活動上致詞時表示，沒有二二八家屬不跟台北市政府合辦活動，「不管市長姓什麼我們都願意辦」；他還說，前總統馬英九已經和二二八家屬情同親人，若把基金會有家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選理事長。

廖繼斌一上台致詞就表示，他有幾點事情要澄清。第一，有某政黨的人在臉書貼文說，今天這個追思會是管制的，「我非常非常傷心，我們台北市二二八協會也好、7年馬總統時代服務的二二八基金會也好，在全國各地也好，我們辦的追思儀式是歡迎全國、甚至全世界的人來參加」。

廖繼斌表示，今天的活動是歡迎光臨，大家一起，但如果你要鬧場的話，是不會讓你入場。所以今天他要再度呼籲一次，雖然今天是協辦單位，他的大老闆馬英九也卸任，但他要再呼籲一次，由二二八遺族辦的活動，是歡迎所有人參加不用請帖。

廖繼斌還說，若有人誤會，這要去問總統蔡英文，因為蔡英文今天在台南的中樞儀式就是「憑證入場」，二二八受難者也好、二二八家屬也是，沒有登記、沒有證件，就只能淚灑現場。

第二，很多媒體，甚至偏藍媒體，其實都有很多他認為不盡正確詳盡的報導，都報導說蔣萬安今天是蔣家後代辦活動，家屬要抗議、要鬧、沒有家屬要合作，「我請問，台北市二二八協會不是家屬嗎？」

廖繼斌表示，拜託媒體，睜開眼睛詳細報導，沒有二二八家屬不跟台北市政府合辦活動，「這個追思活動是我們的活動，也是台灣社會疼惜我們、給我們的機會，我們為什麼不辦？不管市長姓什麼我們都願意辦」。

第三，剛剛提到馬前總統，到今天為止，一般的媒體，不管藍綠統獨，對他的評價都是兩面不討好。廖繼斌說，他看了實在一頭霧水，「馬英九當總統時，那時候，哪一次馬英九被家屬吐槽？我頭給你。」馬英九跟許許多多百百千千的受難遺族，已經形同親人，同喜同悲。

廖繼斌說，馬英九在二二八這塊地誠懇踏實用心，不求回報，已經獲得大多數二二八遺族跟家屬的肯定，「不信？若去基金會，把基金會有的家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選」。

最後，廖繼斌說，大家在講二二八真相是什麼？二二八真相有兩大段，第一段，軍隊沒過來的時候，是外省人被暴民殺、追、搶、傷，李貴敏立委就是見證人，另外一位見證人，是行政院長陳建仁，他的二二八的記憶，就是南京的外省岳父母被台灣人追殺躲到他們家。

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