快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

記者袁茵／台北報導

台北市政府今天下午舉辦二二八76周年紀念活動，台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，因此致詞內容備受外界關注；但當蔣萬安上台講話不過幾分鐘，立刻遭抗議民眾打斷，約莫2分鐘後才重新繼續，在背後不斷出現「殺人兇手、下跪道歉」聲浪中，蔣萬安正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

▲蔣萬安出席228活動上台致詞。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安首先表達，今天的心情複雜而肅穆，而這些日子以來，他從二二八家屬們的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深，所以他宣示，必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

蔣強調，雖然我們常說：「往者已矣，來者可追」，但以二二八事件的歷史傷痛而言，往者「未必」已矣，而來者「仍有」可追之處，「這或許正是我們必須正視歷史，反思現在，深謀未來的原因」。

從李登輝總統到馬英九總統，都曾以國家元首身分，對二二八事件道歉與賠償，所以蔣萬安在致詞時特別提到，兩位前總統，他們都曾是台北市長，他們深切感受到的台北市民之痛，台灣民眾之痛，何嘗不也是他身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！

所以蔣萬安說，身為台北市長，他深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。以下是蔣萬安致詞全文：

【蔣萬安致詞全文】

這是我第一次，以台北市長身份，參加台北市的二二八紀念活動，我的心情非常複雜而肅穆。

台北市是台灣的首善之區，是台灣現代史的樞紐之地，從日治到戰後，從光復到中央政府遷台，從威權到民主，台北市始終是台灣政治發展的核心地帶，二二八事件會爆發在台北市，並非巧合。

這些日子以來，我在文化局的協助之下，更深入地，閱讀了二二八的相關資料，走訪了二二八紀念館，參觀常設展與特展，會晤了受難者家屬，傾聽他們的心聲，對我來說，這是個人生涯對台灣現代史的一次近身洗禮，也是作為台北市長，今後必得再三深入理解，面對的責任。

李登輝前總統，我們台北市的老市長，曾經說過：「仇恨與怨懟只會加深已有的傷痛，唯有愛心與寬容才能走出悲愴的陰影。」

這些日子以來，我從二二八家屬們的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深。

自從民國79年行政院成立「二二八專案小組」，並提出「研究報告」以來，二二八事件，已不再是禁忌，也已成為我們社會大眾，反思民主價值之意義，回饋人權教育的重要歷史素材，這都是台灣走過從前，邁向未來，最珍貴的現實教材。

然而，所有的歷史事件，都不該停格於某個階段，換言之，我們仍必須不斷的反省，不停的挖掘。在我接觸到的二二八受難家屬中，就有人反映：他們的親人仍未得到適當的平反，仍有待新的證據來平撫逝者的靈魂與生者的傷悲。這，就是我們從政者的責任。

在我擔任台北市長的任內，我宣示，我必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

雖然我們常說：「往者已矣，來者可追」，但以二二八事件的歷史傷痛而言，往者「未必」已矣，而來者「仍有」可追之處。這或許正是我們必須正視歷史，反思現在，深謀未來的原因。

過去李登輝前總統曾以「國家元首」的身份，面對二二八事件，承擔了政府所犯的錯，並致以深摯的歉意：而馬英九前總統，亦曾說過：針對二二八，政府雖然做了不少補償工作，但「至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，我們必須更深刻體會家屬的心境，對事件痛定思痛，認錯改變。重新出發的過程，是最好的社會教育，也是最好的人權教育。」

兩位前總統，他們都曾是台北市長，他們深切感受到的台北市民之痛，台灣民眾之痛，何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！

身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

我願終身守護這民主，更期盼台北市民不斷的鞭策我，不忘歷史殷鑑。

歷史有它的弔詭與陰影，但人性始終能見證善良與寬容，歷史的陰影唯有在人性的光明照耀下，才能坦然走出。

我會努力，致力於二二八事件76年後的台北市，讓所有市民更坦然的面對彼此，擁抱彼此。銘記二二八，迎向一個有愛，有包容，有尊重的和平未來。