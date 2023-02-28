永康228連假交通順暢　 6+1精準執法死亡少1人受傷少11件

▲台南市永康分局因應228連假，全天候24小時服務，針對「酒後駕車」等6+1項，重大交通違規精準執法，4天共取締145件，執法能量增加360％以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局因應228和平紀念日，25至28日4天連續假期，「白天規劃執行交通疏導工作，夜間配合專案性勤務取締」，全天候24小時服務，連假期間針對「酒後駕車」等6+1項，重大交通違規精準執法，4天共取締145件，去年同期取締40件，執法能量增加360％以上。

永康分局交通組組長葉敏旭說，228連假取締重大交通違規有成，A1交通事故零發生，較去年同期發生1件，減少1件1人死亡，另A2交通事故4天發生58件，較去年同期發生69件， A2受傷交通事故減少11件，可謂精準交通執法，提高見警率，使交通事故下降，爾後分局將持續規劃專案性執法，確保民眾生命及財產安全。

永康分局於連假期間，交通疏導工作，日間於永康交流道、大灣交流道及重要路口等處，實施全天候交通疏導，如匝道因儀控而回堵，立即疏導車流改道，適時橫向聯繫高公局，調整儀控方式，避免平面車道壅塞，連續假期無交通壅塞案件發生；另夜間規劃專案性勤務，整合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，擇易肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，連假期間交通執法能量增加，相對於交通事故之發生則是減少。

永康分局分局長甘炎民表示，連假期間分局縝密部署交通疏導勤務，確保交通順暢事故減少，無交通壅塞案件發生，並於易肇事之路段、時段，提高執法密度與強度，精準執法，確保民眾交通的安全，同時也感謝連假期間，民眾配合警方的指引，共同維護路口交通安全與秩序。