228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任





▲侯友宜出席二二八紀念日活動。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（28）日在新北市府舉辦的二二八和平紀念儀式上提到「三平」、「三安」。會後媒體問到，今天新提出的「三平」、「三安」似乎已有「總統格局」。侯友宜表示，這是每一個從政者、政府應該扛起的責任，傾聽所有人民的聲音，務實解決所有問題，國家一定能夠永續繁榮往前走。

今年是228事件76週年，新北市府今日下午在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，侯友宜獻花致意，其中，致詞時他提出有別於以往的言論，他表示，五年前、228的今天，他選擇了不一樣的道路，決定出來選舉，希望一心為國家、人民做事，用這樣的信念，把國家、人民利益放在最高的位置，永遠超過黨、超過派，沒有個。另外，他也提到「社會公平、兩岸和平、國家太平」、「人民安心、社會安定、國家安全」用「三平」、「三安」帶領大家一起度過詭譎情勢，並用信心攜手合作。

會後，媒體問到，5年前的228他決定從政，5年後的228是否決定多為台灣人民多做什麼？侯友宜表示，五年前的今天他決定懷抱著他的信心跟理想，這也是他從警不忘的初心，最重要的是要把國家、人民的利益擺在黨派甚至個人之前，如此，國家內部才能夠團結、和諧。

侯友宜強調，台灣社會一定要記得228歷史的教訓，不需要衝突跟對立，放下所有成見，大家攜手合作台灣才會好、中華民國才會更強，用這樣的態度攜手合作，相信面對所有現在惡劣環境，中華民國、台灣這塊土地可以充滿信心跟走出自己的路。所以用三安，人民安心、社會安定、國家安全，用三平，社會公平、兩岸和平、國家太平的態度，傾聽所有人民的聲音，務實解決所有問題，國家一定能夠永續繁榮往前走。

媒體追問，「三安、三平」似乎已有總統格局？侯友宜再說，這塊土地都希望國家會更好，所以唯有共融、共好大家團結在一起，「三平」就是面對所有低薪、高物價、缺水缺電，要幫民眾解決問題，讓社會公平、兩岸和平、國家太平，這是應有的態度，也要讓人民能夠在面對國際衝擊底下，人民要安心、社會要安定、國家安全，這是從政者、政府所應該扛起的責任。