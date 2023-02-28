連假運量「日增6萬人」買坐票卻擠不上火車！台鐵派員疏導站票客

▲台鐵連假期間乘客較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

連假期間出遊返鄉人潮眾多，有網友提前買好27日的台鐵自強號車票，卻因為列車上擠滿站票旅客，導致他無法走進車廂內並至座位入座。對此台鐵局回應，連假期間每日運量比原預期運量超出6萬人，已派員疏導人潮，將站票旅客引導至列車頭尾搭乘，緩和中間車廂擁擠情形。

有網友購買27日上午11點19分、從中壢開往板橋的自強號車票，而他雖然順利搭到車，卻只能被卡在車廂外面，因為整個走道都站滿沒買坐票的人，不禁怒嗆，「假日買的自強號的票，擠上去真的他X的很困難了，今天直接沒辦法到座位，呵呵！也沒辦法退票。」

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台鐵局表示，中壢-台北間為旅客較擁擠之區段，台鐵已責成各車站加強疏導人潮，嚮導購買無座票旅客分散至列車頭,尾兩端車廂搭乘，緩和中間車廂之擁擠情形。另台鐵局為疏解人潮，連假期間每日加開EMU3000型半直達自強號及EMU900型區間快車。

台鐵局表示，228連續假期共加開119班加班車，加掛70節車廂，疏運期間全線運能較平日增加 6％，對號列車全線平均每日增加 55,346 個座位，比較去年228連假運能增加24.6%。但228連假期間尖峰時段出現久違的大量旅客，超出原預期運量(每日約超出6萬人)，造成部分列車有擁擠情形。