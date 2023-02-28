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正妹229生日！哀怨曬身分證「又被世界略過」　1.8萬人狂祝賀

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲正妹229生日超哀怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是2月28日，也是今年2月最後一天，有正妹女網友曬出身分證，直嘆「又被世界略過了！」因為她的生日是2月29日。貼文吸引超過1.8萬人按讚，就有人開玩笑，「明天生日快……啊！明天也不是妳的生日」、「最高CP值伴侶。」更多網友則送上生日祝福，笑安慰原PO，「大家40歲時，妳還在10歲。」

正妹女網友在臉書「●【爆怨公社】●」PO出身分證，文中直呼「今年229生日又被世界略過了」，還附上一個笑臉垮掉的表情符號。貼文引來超過1.8萬人按讚，有人忍不住鬧一下原PO，「有這種女朋友真的太好了」、「只能在23:59分到0:0快閃而過」、「這樣子才不用每年被砸蛋糕。」

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大部分網友則送上生日祝福，笑讚原PO根本凍齡，「生日快樂，4年才多一歲」、「等到72歲的時候才剛滿18歲的美好生日」、「以前我的班導也是229生日，他說過一次生日長一歲，他只過了14次生日，所以還很年輕」、「好幾年才過一次生日，老得慢」、「一甲子只有過15個生日，還是一樣年輕」、「妳永遠都比別人年輕4歲。」

還有人表示，「還有農曆，除非農曆也是閏月，生日快樂」、「看來只能過農曆生日的份了，生日快樂」、「那就每年228小慶生、每4年229大慶生」、「229生日的人，應該走到哪都有VIP優惠才對」、「國曆生日每4年只能過一次生日！改過農曆的吧！」

據悉，閏年的產生是為了補足曆法與地球公轉的差異天數，其中，不只有閨2月，還有農曆算法的閏10月跟閏5月。閏5月出生的話，每19年才能過一次生日；閏10月更是稀有，「21、23、27、28、32、34和38世紀」都不會出現，而且從2020年開始往前算200年，只有19世紀1870年（庚午年）和20世紀1984年（甲子年）2次發生閏十月，下次閏10月則將在22世紀的2166年出現。

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