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三寶2秒鬼切方向燈當無敵星星　駕駛嚇壞：我拿什麼賠妳

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛分享一段10秒鐘的行車記錄器影片，只見一名身穿紅色外套的女騎士打了方向燈之後，完全不顧後方車況就直接左轉，全程只花了2秒鐘，讓他嚇了一大跳，「還好我車速不快，不然要我拿什麼賠妳？」

三寶2秒鬼切方向燈當無敵星星　駕駛嚇壞：我拿什麼賠妳（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲女騎士打了方向燈就直接鬼切左轉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，22日中午12點多開車外出時，在路口遇到一名女騎士，對方打了方向燈就直接橫越車道左轉，把跟在後方的他嚇了一大跳，「大媽！車不能這樣騎的啊，以為方向燈打了就無敵，還好我車速不快，不然要我拿什麼賠妳？」

而在行車記錄器影片中，只見原PO原本跟在一輛深色汽車後方，正要通過路口時，突然有一名身穿紅色外套的女騎士從畫面右側出現，接著她打了方向燈，完全沒有顧慮後方車況，就直接橫切左轉，全程只花了2秒鐘，場面十分驚險。

三寶2秒鬼切方向燈當無敵星星　駕駛嚇壞：我拿什麼賠妳（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▼▲女騎士的行為讓後車駕駛嚇了一大跳。

三寶2秒鬼切方向燈當無敵星星　駕駛嚇壞：我拿什麼賠妳（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

影片公開之後，網友們紛紛留言表示，「真的很多沒被撞過都不怕」、「我的行車記錄器找出來，一天隨便都數十個這樣轉彎」、「這種的很多，我開公司6.2噸（貨車）他們照樣切進來」、「決鬥按鈕按下去就對了」、「移動式神主牌」、「該叭就叭」、「真實演繹了啥叫鬼切」、「方向燈等於無敵星星」、「檢舉救人」。

也有不少網友感嘆，很多人騎車都不會看一下後方車況，想轉彎就直接轉彎，很容易造成事故，台南市安南區20日才發生一起死亡車禍，73歲李姓騎士也是在左轉時進入大車的視線死角，結果遭當場輾斃。

▼台南的死亡車禍影片。

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