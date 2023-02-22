正妹看友人手機…驚見自己成性愛片主角！　她睡成死魚2寶爸照連結

▲小葵拿男友人的手機來玩遊戲，卻發現自己熟睡遭他脫光的影片，才驚覺自己遭狼爪侵犯。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／新北報導

女子小葵（化名）結識陳姓男子後，某日借住對方新北市家中，她事後有次借用陳男的手機想玩遊戲時，卻在相簿內驚見她昏睡中遭陳掀衣性侵的影片，還有多張陳趁她在床上熟睡時擁著她的自拍照，小葵傻眼得知自己遭到侵犯，報警提告，陳男被依乘機性交罪處4年徒刑；偷拍裸照部分判6個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，小葵2020年8月間因故離家來到北部，但因為沒有地方住、於是受陳姓男友人的邀請，到他位於新北市的住家借住。但某天小葵向陳男借了他的手機來玩遊戲時，卻在他相簿中發現一段性愛影片，影片中女生緊閉雙眼、上衣被掀起正在進行床上運動，她定睛一看竟是因疲累而昏睡中的自己，還有多張陳男趁她熟睡無意識，躺在她身邊擁抱、親吻她的自拍照，她將這些影照截圖並傳回自己手機中，作為證據向警方報案。

陳男供稱，他認識小葵已4年多，雖然不是男女朋友，但雙方是合意發生性行為，事發後他還帶小葵去做醫美，而性愛影片中的男子沒有照到臉、無法確認就是他，無法證明他涉嫌趁機性交犯罪。

法官檢視性愛影片，畫面中的女子躺在床上一動也不動，雙眼緊閉、沒看向鏡頭，整個性交過程沒有任何反應與言語，只是任由男子擺佈，若非是真的遭到性侵，小葵年紀尚輕，怎麼需要承認遭偷拍、冒著誣告的風險，對要借住在其住處的友人提出告訴。

新北地院審後，認為陳男見小葵年輕貌美，邀她住在家中，趁她熟睡不知情的狀況下，見脫去她衣服時沒反應，進一步性侵又拍下影片照片，考量陳犯後否認犯行，未婚、須扶養2名子女等情形，依乘機性交罪處有期徒刑4年；竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，另外判處有期徒刑6月，可易科罰金，全案還可上訴。