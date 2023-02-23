26歲正妹是蛇頭！騙台人到柬國　手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

▲台中市1名26歲正妹竟是在柬國的女蛇頭，招待台灣同鄉旅遊後拘禁轉賣陪酒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方逐一清查久居東南亞未歸的台中市民，詳查人身是否安全，赫然發現有多名女子透過手機向台灣友人求助，被害女子被以招待旅遊名義去柬埔寨，玩了幾天竟被扣留，不是被迫從事色情行業就是詐騙，如有不從，就恐嚇會被轉賣或是拘禁，警方去年趁26歲吳姓女子搭機回台時逮捕，看似清秀可人模樣，竟是柬國的女蛇頭，負責看管工作，從吳手機還查出凌虐同夥共犯畫面，行徑令人懼怕，將深入追查解救其他被害人。

▲▼吳女手機內驚見凌虐畫面。

台中市刑大偵六隊表示，人蛇集團分工負責，有人在台灣招募民眾以招待旅遊或是找工作名義，誘騙到柬埔寨，一入境隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，有人玩了幾天後發現被關在飯店內出不了門，或是介紹的工作和原本不同，但求助無門。

女性被害人被介紹去陪酒，如果不從，就會被威嚇轉賣至特定會館賣淫；有的則被強迫從事「假投資」電信詐欺。

警方得知在柬國負責看管工作的吳女去年9月返台，於是到機場逮捕，吳女避重就輕，辯稱只是單純介紹台灣同鄉工作機會，其他一概不知情。

▲▼被害人求助友人的內容。

警方還從吳女手機發現有凌虐同夥共犯影片，有男子被強迫穿女用三點式內衣褲，有人臉部被矇上毛布、灌水等驚悚刑罰，正深入追查其他被害人，而這次共有4名女子脫困獲救。

吳女去年被依人口販運防制法及刑法買賣人口等罪送辦，羈押4個月，目前已被檢方起訴。