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KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

賴清德近日赴南投替黨籍立委補選候選人蔡培慧輔選；補選後他將展開一系列與青年對話的行動。（翻攝賴清德臉書）

▲賴清德近日赴南投替黨籍立委補選候選人蔡培慧輔選；補選後他將展開一系列與青年對話的行動。

圖文／鏡週刊

身兼民進黨主席的副總統賴清德，繼拍板學倫機制、排黑條款等黨務改革後又有新動作！本刊掌握，賴清德3月將啟動「青年對話行動」，邀至少20位關注青年議題的意見領袖（KOL）當主揪，與各領域青年進行互動、對話，形同提前擘劃他參選2024大位的青年政策白皮書。而在行動籌劃階段，這些KOL們直言不諱，甚至有獨派青年KOL直言「找不到投賴的理由」，讓賴營經歷一場震撼教育。

賴清德接任民進黨主席一個多月，2月22日他主持中常會通過總統及立委初選日程，總統初選將於3月13至17日登記，預計4月12日公告提名名單，依時程推算，若屆時僅有賴一人登記參選，綠營總統人選最快3月17日就可揭曉。

布局2024大選，賴清德1月18日接任黨主席時拋出四大黨務革新，包括：積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題；以民主原則增補人才；找回支持民進黨的多元力量；積極聆聽世代的需求，邀請不同領域、不同政治屬性的年輕朋友，共組面對青年議題的工作小組。後續接連三週，他先後拍板處理台南市議長涉賄選案、建立黨內學倫機制，並通過「排黑條款」以回應民意。

▼民進黨去年九合一大選慘敗，青年選票流失被認為是原因之一。圖為綠營台北市長候選人陳時中開票之夜。

民進黨去年九合一大選慘敗，青年選票流失被認為是原因之一。圖為綠營台北市長候選人陳時中開票之夜。

儘管黨內對賴祭出的黨務革新評價不一，本刊掌握，3月起，賴將進一步啟動「青年對話行動」，有意邀至少20位關注青年議題的KOL（Key Opinion Leader，指關鍵意見領袖）當主揪，展開與各領域青年的互動與對話，除了理解、聆聽新世代需求，找回支持民進黨的多元力量，此舉更被黨內解讀是他備戰2024總統的重要行動，意在提前擘劃他的青年政策白皮書。

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