KTV狂歡後失控...苗栗男酒後向警察叫囂　被上銬管束35分鐘

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一家KTV門口，今(27日)凌晨發生民眾酒醉滋事事件，警方接獲報案，立即啓動快打警力抵達現場，到場時雙方已無爭執，不過，一名圍觀的羅姓男子卻出言挑釁維持秩序的警察，立即被警方上銬帶回派出所管束。

▲苗栗一名男子酒後在KTV前向警察叫囂 被上銬管束35分鐘。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局於今(27日)凌晨1時47分許接獲報案，位於苗栗市英才路的一家KTV有民眾酒後滋事，警方快打部隊立即前往處置，酒醉在場爭執之29歲胡姓男子與36歲李姓為朋友關係，飲酒後已準備離開現場，不料細故在KTV門口發生言語爭執，快打部隊到達現場前，爭執之胡、李2男經友人排解後並未發生進一步衝突。

不過，一名圍觀的31歲的羅姓男子突然大聲叫囂，出言挑釁維持秩序的警方，現場處理的警方為避免酒醉羅男再有滋擾情事，及保護其人身安全，立即被上銬帶回派出所施予保護管束。

初步調查， 羅姓男子和原先發生衝突的雙方並不認識，被帶回派出所後，稱當兵時右腳舊傷因管束過程感到不適，警方通知家屬及救護人員到場，並經家屬陪同至部立苗栗醫院就醫。羅男於凌晨1時50分開始管束，2時25分結束管束，羅姓男子酒後向警察叫囂，被上銬管束約半個小時。

苗栗警分局呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。