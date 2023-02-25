祖孫3人酒後毆4警骨折...還砸攝影機　「媽媽也加入」1家4人被逮

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子於2月23日在家中飲酒，因細故與表弟發生爭執互毆，枋寮警方獲報後趕赴現場處理，陳竟與父親、黃姓妻子及兒子，聯手攻擊毆打現場處理員警，造成潘姓、藍姓、張姓及鄭姓等4名員警受傷，衣服及警用攝影機毀損，將他們依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯壓制逮捕送辦。

▲枋寮警分局將陳男一家人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局23日獲報轄區春日鄉發生民眾打架案件，立即啟動快打部隊，調派優勢警力趕抵現場，係42歲陳姓男子與親友飲酒後，酒後三巡，因細故與表弟發生爭執而互毆，因警方發現陳姓男子酒後情緒激動，不斷大聲咆哮且有攻擊他人傾向。

為避免其自傷或傷人情形發生，警方遂依警職法欲將陳男帶返勤務處所進行管束時，他拒不配合，與現場員警發生拉扯，甚至揮拳毆打依法執行公務之員警，其陳姓父親(66歲)、黃姓妻子(39歲)及陳姓兒子(16歲)等人見狀亦一同出手阻攔警方，並聯手攻擊在現場處理偵查隊佐警，造成潘姓員警左手第五指閉鎖性骨折、衣服及所攜帶蒐證攝影機毀損；張姓員警頭部外傷、疑似輕微腦震盪、臉部及左手挫擦傷；藍姓員警頭部及右上肢擦挫傷及鄭姓員警右上肢擦挫傷，警方依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯將陳姓一家人當場逮捕，訊後移送屏東地檢署偵辦。

枋寮警分局分局長郭譯隆表示，任何危害社會秩序等脫序行為，警方絕對依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者挑戰公權力，本分局在此呼籲，不法之徒切莫心存僥倖以身試法！《酒後滋事攻擊執法人員 依法壓制逮捕送辦》