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大陸 大陸焦點 特派現場

公安廳欠繳電費211萬元將斷電　內部人員：還有電，能正常上班

▲廣西公安廳的電費欠繳通知在大陸社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝頂端新聞）

▲廣西公安廳的電費欠繳通知在大陸社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝頂端新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣西壯族自治區公安廳的欠費停電通知函今（27）日在大陸各大社群內瘋傳。該文件提到，廣西公安廳截至2月24日止，共欠電費48萬餘元人民幣（約211萬元新台幣），將於2月27日起被停電。對此，廣西公安廳內部人員僅回應稱，「目前還有電，能正常上班。」

▲大陸南方電網工作人員。（圖／CFP）

▲大陸南方電網工作人員。（圖／CFP）

《頂端新聞》報導，網傳文件顯示，截至2023年2月24日，廣西公安廳2023年1月電費及歷史違約金合計483848.85元（人民幣，下同），其中電費本金477791.09元，違約金6057.76元。此外，文中還提到，因為多次催繳沒有結清，將依照《電力供應和使用條例》第27條和第39條以及雙方供用電合同約定，在2月27日起對廣西公安廳進行停電。

大陸南方電網廣西電網公司的客服人員表示，截至電話溝通時，當前電表還沒有出現停電的狀態，但確實還有48萬餘元的電費沒有交完，「我們會根據相關的法律法規以及相關的合同規定，具體什麼時候停電要以現場的工作為準，目前看還是沒有停的。」

至於廣西公安廳相關人員則低調回應稱，目前還有電，「我這裡只能跟你說，我們能正常上班。」

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