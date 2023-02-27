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大陸 大陸焦點 特派現場

一歲童誤吞降血糖藥「腦血腫失明」！奶奶崩潰：想把眼睛挖給他

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲男童誤吞奶奶的降血糖藥物，導致腦血腫、失明，一度進入植物人狀態。（示意圖／免費圖庫librestock）

記者柯振中／綜合報導

長輩在吃的藥真的別亂放，否則可能釀成嚴重後果！河南省新鄉市一名老婦平時需要服用降血糖藥，沒想到因為藥物保管不慎，被一歲大的孫子吃下肚，導致孫子罹患嚴重的低血糖腦病，還有藥物中毒的症狀，甚至因此失明、變成植物人，讓婦人崩潰大喊「我想把我的眼睛給他」。

綜合陸媒報導，老婦平時需要服藥控制血糖，沒想到日前拿出藥物，轉頭過去倒水，一轉身藥丸卻消失了。因為不曉得藥丸掉到地下、被孫子吞掉，導致發現情況時，孫子已經出現腦血腫、藥物中毒的症狀，甚至還一度成為植物人。

河南省婦幼保健院的兒童康復科主任醫師朱登納表示，患者年齡僅有1歲4個月大，因為誤服降糖藥物「格列吡嗪」，導致罹患了嚴重的低血糖腦病（因血液中的葡萄糖濃度太低，無法供應細胞所需能量，導致頭暈、盜汗、心悸等症狀，嚴重可能抽搐、昏迷或休克，甚至可能導致中樞神經受損、失去知覺），家人發現情況時，已經不樂觀。

對於孫子的情況，奶奶也崩潰自責，自己沒有顧好孩子，才導致孫子現在失明、癱軟，甚至不斷喊著「我想把我的眼睛給他」，可以明顯看出奶奶心中的內疚與不捨。

▲▼1歲男童誤吞奶奶的降血糖藥物，導致腦血腫、失明。（圖／翻攝微博）

▲朱登納表示，男童的失明是皮質盲狀態，想要恢復相對困難。（圖／翻攝微博）

由於吞下藥物到送醫的時間隔了太久，男童已有嚴重腦血腫、藥物中毒的症狀，甚至因此昏迷、失明。朱登納說，男童處於皮質盲（大腦枕葉皮質受到毒素影響或血管痙攣缺血而引起的一種中樞性視功能障礙）狀態，恢復起來相對困難。

▲▼1歲男童誤吞奶奶的降血糖藥物，導致腦血腫、失明。（圖／翻攝微博）

▲男童的情況正在逐步恢復，從原先的昏迷、植物人狀態，再到現在的微意識狀態，有慢慢開始好轉。（圖／翻攝微博）

不過，朱登納也說，男童的整體情況仍在往好的方向前進，從原先的昏迷，再到植物人狀態，目前則是微意識狀態，正在緩慢恢復當中。

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