高雄也有行人地獄！50幼童「拉繩隔出人行道」自保　心酸畫面曝光

▲高雄有50名幼童自己拉繩隔出人行道，讓網友看完覺得好心酸。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國內每年都有逾400名行人因交通事故喪命，外媒更批評台灣有如「行人地獄」引起民眾討論。高雄一名網友17日發現，有至少50名國小幼童行走在馬路時，因沒有人行道，只能自己拉繩設立安全區域，讓他看完覺得好心。

該名網友在個人臉書上傳一張照片表示，他17日路過時看到許多幼童自力救濟，用拉繩隔出「人行道」，讓他覺得非常心酸，「大家有看過嗎？最近台灣經常被媒體報導是『行人地獄』，行人路權實在應該被好好重視」。

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原PO表示，他相信多數人都有感於行路難，只是習慣了而不以為意。然而，改善人行空間不是為了吸引觀光客，而是一個文明城市應有的日常。

照片顯示，有至少50名國小男女學童，行經鳳山區文中街時，因沒有人行道而必須走在馬路上。靠近外側馬路的學生們以右手拉起繩索隔出步行空間，線外則是兩名老師顧隊，但整個隊伍仍占據了一半的車道，非常危險。

網友看完紛紛留言，「人走在馬路上跟車搶道，是挺可悲的」、「小朋友危險，老師也辛苦」、「大家都知道問題在那邊，可是都不去解決」、「辛苦的是導護媽媽」、「台灣開車的人也很辛苦，總是有人無緣無故地跑出來」、「經濟水平相當的國家裡台灣的死傷幾乎是最高的了，不要再用這種精神勝利麻痺自己了，甚至很多經濟水平不到我們一半的國家交通死傷都比我們還低了」。

也有網友指出，該路段的路寬過小，不太可能兩邊都設立人行道，且人行道設立牽扯到法規問題，特定區域會有不同的退縮規定。