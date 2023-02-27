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辜寬敏病逝！柯建銘感性喊「民主之火將長存」：台灣就交給我們了

▲獨派大老辜寬敏27日辭世，享耆壽97歲。（圖／台灣制憲基金會提供）

▲獨派大老辜寬敏27日辭世，享耆壽97歲。（圖／台灣制憲基金會提供）

記者閔文昱／綜合報導

被視為「台獨教父」的總統府資政辜寬敏27日上午因肺腺癌病逝，享耆壽97歲。對此，民進黨團總召柯建銘表示，對於辜寬敏逝世，心中感到無限哀戚，這些年有幾位為台灣民主奮鬥，勇敢與黨國體制對抗的前輩相繼離開，但他們所開拓的道路、點亮的台灣民主之火，都將長存於世，「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

柯建銘27日在臉書發文悼念，他在228的前夕，遽聞一生守護台灣民主，不遺餘力的「台獨鬥士」辜寬敏先生逝世消息，心中感到無限哀戚。

柯建銘透露，辜寬敏在去年10月因病入院治療，因為「辜老」10月15日生日的緣故，他與幾位朋友錄製了一段影片，除了祝辜寬敏生日快樂外，也替對方加油打氣，期盼這位永遠走在前面的「辜老」，能夠早日康復，繼續指引為台灣民主努力的方向，「只不過，這個願望，是無法實現了。」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

柯建銘感嘆，這些年，幾位為台灣民主奮鬥，勇敢與黨國體制對抗的前輩，相繼離開，台獨聯盟前主席黃昭堂在2011年11月與世長辭；前一銀董事長黃天麟於2021年5月辭世；台灣獨立的領航者，彭明敏教授也在2022年4月辭世，「如今，辜寬敏先生也離開了我們。」

柯建銘說，這幾位民主前輩，名字或許會漸漸被遺忘，然而，他們所開拓的道路，他們為了心中那守護台灣的理想，勇敢奮鬥，燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世，「而留下來的我們，在這228的前夕，除了享受假期外，是否該深思，面對當今的台灣社會氛圍、政治局勢，該如何接下前人的棒子，守護他們用盡一生開創的民主成果？」

柯建銘最後也感性表示，「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

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