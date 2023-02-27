辜寬敏「砲轟蔡英文語錄」總回顧　穿裙不能當三軍統帥、獨愛賴清德

記者陶本和／台北報導

獨派大老辜寬敏27日辭世，享耆壽97歲。回顧辜寬敏昔日的談話，他非常欣賞現任副總統賴清德，倒是對總統蔡英文頗有微詞，甚至不乏對女性的不敬言論，這讓他經常飽受男性沙文主義的批評。對此，《ETtoday新聞雲》彙整，辜寬敏昔日砲轟蔡英文的語錄。

▲辜寬敏多次公開力挺賴清德參選總統。（資料照／記者屠惠剛攝）



早在2003年，時任副總統呂秀蓮傳出有意參選總統，辜寬敏就表示，當時風氣一個女性，還不是那麼適合；到了2006年，他又說出「穿裙子的不適合當三軍統帥」，引起黨內外，特別是婦女團體的反彈，這也讓他備受批評男性沙文主義。

辜寬敏跟蔡英文之間的恩怨，要追溯到2008年，時任代理主席的謝長廷，因為總統大選慘敗而請辭。當時的民進黨跌落谷底，基層愁雲慘霧，辜寬敏挺身而出，出錢出力舉辦全國巡迴演說，凝聚綠營基層支持者；而蔡英文當時也被黨內力拱，肩負黨內的高度寄託。

在這次黨主席競選過程中，辜寬敏曾公開批評蔡英文，能否把民進黨的未來，交給一位沒有結婚的小姐？難道民進黨沒有人了嗎？又有所謂「穿裙子不適合當三軍統帥」等談話。最終，蔡英文、辜寬敏、蔡同榮競選民進黨黨主席，蔡英文以57.14%得票率勝出，辜寬敏拿下37.81%；在此之後，辜寬敏也改口，認為「台灣已經接受女性領導人」。

2011年時，蔡英文代表民進黨出戰2012總統大選，對上爭取連任的馬英九。辜寬敏當時表示，如果蔡英文沒有當選，他就要到基隆月眉山剃度出家；不過，最終蔡英文沒有當選，辜寬敏也以「不想給蔡英文壓力」為由，而沒有履行承諾。

對於2012年蔡英文敗選，辜寬敏的分析認為，蔡英文在處理「兩岸經驗」上還不夠成熟，且叮嚀蔡英文，不應該太高估自己；到了2015年，歷經太陽花學運、馬王政爭，民進黨大勢看好，蔡英文幾乎篤定可以在2016總統大選勝出，但辜寬敏卻跳出來，推薦賴清德爭取參選總統。

辜寬敏當年力推賴清德的理由，是反對「同額競選」，認為這違反民主政治的價值。他也大聲呼籲，身為黨主席，自己就不要選總統。特別的是，辜寬敏也說，蔡英文在2010年（新北市長）、2012年（總統）兩次選舉都落敗，不認為可以再出來參選。

在2016年，蔡英文成功當選總統，她不計前嫌，仍聘任辜寬敏為總統府資政。當時，辜寬敏雖然針對過去「穿裙子不能當三軍統帥」的言論改口，但仍對蔡英文的兩岸「維持現狀」的政策頗有微詞。

辜寬敏認為，過去亞洲只有三個獨立國家，但現在已經有20幾個國家，只有台灣的身份不明，蔡英文卻還說要維持現狀，他認為，蔡英文的「兩岸維持現狀」，是很不負責任的。

在蔡英文執政一年多來，歷經年金改革、一例一休等各種政治難題，辜寬敏再次語出驚人，要蔡英文「做4年就好」，並再次力挺賴清德參選下屆（2020）總統。

到了2019年時，民進黨剛面臨2018年底九合一大選潰敗，賴清德請辭行政院長後，便開始著手投入黨內總統初選，挑戰當時準備爭取連任的蔡英文，掀起一陣腥風血雨的「蔡賴之爭」。

當時，諸多獨派大老發起勸退蔡英文的聲浪，甚至有4大獨派大老，包括李遠哲、吳澧培、彭明敏和高俊明等人，直接登報「逼宮」；而辜寬敏在面對媒體訪問時則表示，蔡英文已經盡所能，可以休息了，讓賴清德「年輕男孩」繼承，建議蔡英文可以當台灣的「國母」。

後來，2020年總統大選，蔡英文以817萬票大勝後，辜寬敏對於賴清德仍抱持高度厚望；同年的11月，他出席獨派的募款餐會時，被問及2024總統的看法，在賴清德、時任桃園市長鄭文燦之間若要做選擇，他更明確點名，他較支持賴清德。

▼辜寬敏過去多次公開砲轟蔡英文。（資料照／記者陶本和攝）

