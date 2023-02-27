快訊／台南88槍擊案槍手逃亡108天落網！法官裁定收押禁見

▲檢察官將主嫌洪政軍發監執行，槍手孔祥志聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁子皓／台南報導

台南學甲88槍擊案主嫌洪政軍及槍手孔祥志，逃亡108天後在大陸落網，25日下午被遣返回台。檢方複訊後，認洪嫌因之前遭判刑9年定讞逃亡，直接將他發監執行，並認孔嫌涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等罪，向地院聲請羈押禁見。地院法官稍早訊問後，裁定孔祥志羈押，並禁止接見通信。

法官指出，孔祥志經法官訊問後，坦承持槍恐嚇、行使偽造特種文書犯行，並有聲請書所載之證據可稽，犯罪嫌疑重大，孔祥志所犯持有槍枝犯行為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有事實及相當理由認有逃亡、串證、滅證之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，並依比例原則衡量後，認有羈押禁見之必要。

回顧整起事件，台南地檢署於2022年11月10日上午6時許，接獲台南市警局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝財旺市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍，檢察長立即指示分案偵辦並由檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方保持密切聯繫。

▲▼槍手分別對科技公司與競選總部鐵門開槍。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署與台南市警局專案小組成員，經過幾波的執行，除先於2022年12月6日台南地檢署對畏罪潛逃之孔祥志發布通緝，於12月7日拘提當時接應槍手孔祥志之共犯李姓男子，訊問後專案小組檢察官向法院聲請羈押獲准，於12月14日再次拘提前曾遭法院交保新台幣6萬元之郭姓男子，及與共犯洪政軍共同策劃此案之楊姓男子到案到案，經檢察官訊問後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組12月16日分別前往新北市拘提於案發前提供楊姓男子槍枝之蔡姓男子到案，及前往高雄市拘提搭載楊嫌前往取槍之謝姓男子到案，2人經檢察官於12月17日亦向法院聲請羈押禁見獲准，經過四波查緝行動共羈押5名共犯。

主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局派員在25日下午搭機將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率台南市警局專案小組人員前往桃園機場，押解2嫌回台南偵辦。