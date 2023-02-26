快訊／台南88槍擊案逃亡槍手孔祥志聲押　洪政軍發監執行

▲檢察官將主嫌洪政軍發監執行，槍手孔祥志聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官錢鴻明與台南市警刑警大隊，25日共同前往桃園機場押解甫從大陸解送返台之台南學甲88槍槍擊案在逃犯主嫌洪政軍及槍手孔祥志2嫌，專案小組偵訊後依槍砲、恐嚇、國家法、違反兩岸人民關係條例等罪嫌移送台南地檢署，檢察官複訊後將孔嫌聲押禁見，洪嫌因之前遭判刑9年定讞逃亡，檢察官將他發監執行。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，有關於2022年11月10日凌晨，發生在台南市學甲區策畫88槍擊案之共犯洪政軍及負責執行在2處地點開槍射擊之共犯孔祥志到案，25日將2名共犯押解返回警局時已夜間（日落後），依法不得於夜間訊問，於26日上午7時開始偵訊，下午依槍砲、恐嚇、國家法、違反兩岸人民關係條例等罪嫌解送地檢署偵辦。

被告孔祥志經檢察官複訊後，認其涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法條恐嚇等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞及有逃亡之事實，於26日晚間向地院聲押禁見。

而被告洪政軍先前涉犯重傷害及妨害自由等罪，遭法院判刑9年定讞，因傳喚拘提未到，經台南地檢署發布通緝，檢察官訊問後，諭知將洪政軍發監執行。