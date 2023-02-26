　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南88槍擊案逃亡槍手孔祥志聲押　洪政軍發監執行

▲台南學甲88槍槍擊案在逃犯主嫌洪政軍及槍手孔祥志2嫌，經檢察官複訊後，將孔嫌聲押禁見，洪嫌因犯重傷害及妨害自由案被判刑9年，檢察官將他發監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢察官將主嫌洪政軍發監執行，槍手孔祥志聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官錢鴻明與台南市警刑警大隊，25日共同前往桃園機場押解甫從大陸解送返台之台南學甲88槍槍擊案在逃犯主嫌洪政軍及槍手孔祥志2嫌，專案小組偵訊後依槍砲、恐嚇、國家法、違反兩岸人民關係條例等罪嫌移送台南地檢署，檢察官複訊後將孔嫌聲押禁見，洪嫌因之前遭判刑9年定讞逃亡，檢察官將他發監執行。

▲台南學甲88槍槍擊案在逃犯主嫌洪政軍及槍手孔祥志2嫌，經檢察官複訊後，將孔嫌聲押禁見，洪嫌因犯重傷害及妨害自由案被判刑9年，檢察官將他發監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，有關於2022年11月10日凌晨，發生在台南市學甲區策畫88槍擊案之共犯洪政軍及負責執行在2處地點開槍射擊之共犯孔祥志到案，25日將2名共犯押解返回警局時已夜間（日落後），依法不得於夜間訊問，於26日上午7時開始偵訊，下午依槍砲、恐嚇、國家法、違反兩岸人民關係條例等罪嫌解送地檢署偵辦。

▲台南學甲88槍槍擊案在逃犯主嫌洪政軍及槍手孔祥志2嫌，經檢察官複訊後，將孔嫌聲押禁見，洪嫌因犯重傷害及妨害自由案被判刑9年，檢察官將他發監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告孔祥志經檢察官複訊後，認其涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法條恐嚇等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞及有逃亡之事實，於26日晚間向地院聲押禁見。

而被告洪政軍先前涉犯重傷害及妨害自由等罪，遭法院判刑9年定讞，因傳喚拘提未到，經台南地檢署發布通緝，檢察官訊問後，諭知將洪政軍發監執行。

ET快訊
Apple「醫院空床不能躺」挨轟！　男友燒到39度曝病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南88槍擊案逃亡槍手孔祥志聲押　洪政軍發監執行

刑事特搜／苗栗護校女學生慘死家中　1雙球鞋讓歹徒現形

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火！延燒7戶搶救中

快訊／逢甲夜市火警！鐘錶行招牌燒穿　「千人牆」急讓消防車

台中父母離家！3兄弟沒錢吃飯繳學費　暖警帶吃鴨肉麵線：我來結

快訊／悲慟！「葉克膜」搶救屏東勇消　20:28拔管

快訊／38歲勇消遭消防車撞傷！心臟「時跳時停」　葉克膜搶救中

獨／中橫公路「雙B」撞擊！氣囊爆開釀5傷送醫　車陣長達4公里

快訊／猖狂駕駛抓到了！叭一聲慘被暴打濺血　外送員母心碎

醫生太帥！女清潔工「穿黑絲醫院站崗」　苦追5年結果慘了

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路塞滿車！　重機「借過」衝路肩引網怒

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

遇酒醉乘客狂睡叫不醒　司機練丹田喊17聲大哥

快訊／台南88槍擊案逃亡槍手孔祥志聲押　洪政軍發監執行

刑事特搜／苗栗護校女學生慘死家中　1雙球鞋讓歹徒現形

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火！延燒7戶搶救中

快訊／逢甲夜市火警！鐘錶行招牌燒穿　「千人牆」急讓消防車

台中父母離家！3兄弟沒錢吃飯繳學費　暖警帶吃鴨肉麵線：我來結

快訊／悲慟！「葉克膜」搶救屏東勇消　20:28拔管

快訊／38歲勇消遭消防車撞傷！心臟「時跳時停」　葉克膜搶救中

獨／中橫公路「雙B」撞擊！氣囊爆開釀5傷送醫　車陣長達4公里

快訊／猖狂駕駛抓到了！叭一聲慘被暴打濺血　外送員母心碎

醫生太帥！女清潔工「穿黑絲醫院站崗」　苦追5年結果慘了

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

悲情城市》經典重現！梁朝偉全身有戲　台灣人必看的電影

台南左鎮首間「小山屋超商」入駐　試營運36小時營業額破20萬元

李碩薰《Boys Planet》指責練習生「別再當自己是業餘」！　韓網狂點頭

星．變美／伊能靜教你「4招」打造易瘦體質，喝1500ml水是基本

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難　遺體被海浪拍上岸

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

桃園透天堆大量口罩狂燒！15歲兒慘亡　父母見屍淚崩

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

快訊／瑞莎組體操隊挨酸！老公護妻狂嗆遭判刑

父母離家3兄弟餓肚子　台中暖警帶吃鴨肉麵線

護校女學生慘死家中　1雙鞋讓兇現形

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

即／外送員叭一聲慘被暴打濺血　猖狂駕駛抓到了

桃園公祭司儀哀傷廣播　場外20黑衣人開譙互打

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

更多熱門

相關新聞

台南走失水牛收編成為老牛的家一員

台南走失水牛收編成為老牛的家一員

春節期間台南市安南區安佃派出所員警拾獲水牛一頭，警所人員從年初三起照顧並盼失主至派出所領回，期間警所人員除年節執勤外還特地排班餵牛，照顧了兩天一夜仍未等到失主出現，後續交由南農業局將水牛帶回老牛的家接手安置照料，經公告無人認領，決定收編台南老牛的家一員，讓這頭水牛有溫暖的家。

228連假首日賞花遊湖景區現人潮

228連假首日賞花遊湖景區現人潮

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工

台南鹽水下寮雞舍火警

台南鹽水下寮雞舍火警

羅智強曝賴清德2024最大危機　非台獨而是「這經驗」

羅智強曝賴清德2024最大危機　非台獨而是「這經驗」

關鍵字：

台南學甲88槍南檢聲押發監

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！湯鍋撈出紅蘿蔔、肉末

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

快訊／Junior求婚成功！牽手小10歲林萱瑜

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

Apple「醫院空床不能躺」挨轟　男友燒到39度曝病況

許光漢「3個月沒休息」病倒了！

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

蔡天鳳遭碎屍烹煮慘死　醫勸慎防「1類人」

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面