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大考中心董事會改選　台大校長陳文章接任董事長

▲▼大考中心考試委員會今天召開會議，審議考生違規情況。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學入學考試中心董事會上周進行改選。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

每年舉辦大學學測和分科測驗重大升學考試的大學入學考試中心，上周董事會進行改選，由台大校長陳文章接任董事長，而大考中心主任周兆民也將於4月任期屆滿，預料大考中心團隊將進行改組，主任人選預計四月前選出，以著手接下來7月登場的大學分科測驗試務。

位於台大校園內的大考中心，民國78年由教育部成立，82年3月改制為財團法人，負責辦理大學入學考試，每年辦理學測、分科測驗和英聽等3項共4次考試。

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近年來大考中心在大學學測命題穩定度備受質疑，外界改革聲浪不斷，這次董事會改選，由新任常務董事選出台大校長陳文章接任董事長一職，因現任大考中心主任周兆民任期將屆滿，董事會改組後，首要任務就是選出主任繼任人選。

周兆民說，自己3年任期到今年4月5日為止，「這三年是人生工作中，沒想到的經歷，很值得」，針對外界批評命題穩定度，周兆民說，各界意見都虛心接受，也不斷進行試務調整，相信繼任人選也會努力推動相關試務，新的董事會會選出最合適的人選。

教育部表示，大考中心依據「財團法人大學入學考試中心基金會捐助章程」規定進行改選，董事互選出7位常務董事，常務董事再互選出陳文章校長擔任董事長。至於大考中心主任，依規定由董事長提名，董事會同意後聘任，後續大考中心亦將循主任提名及聘任機制由大考中心董事會擇定。

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