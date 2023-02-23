學測成績公布！自然、數B滿級分人數腰斬　大考中心曝原因

記者許敏溶／台北報導

11.8萬餘人報考的112學年度學科能力測驗，今（23日）由大考中心公布成績及相關統計資料，去年被譽為史上最難的數A，今年滿級分人數反而較去年大增逾6成，反倒是今年數B、自然的滿級分人數，幾乎都比去年腰斬，大考中心主任周兆民表示，今年數B考題出現要選修數B才有的特定範圍，對跨考考生較不利，自然科則因去年太簡單，今年在難度上做一些調整，所以滿級分人數下滑，但級分分布達成大考中心希望目標。

▲今年學測數B與自然科滿級分人數較去年腰斬。（圖／記者許敏溶攝）

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今年學測共有11萬8551人報考，去年首度將數學科拆為難度高的數A與難度低數B，考科也從去年5科變6科，根據大考中心最新公布統計資料，今年「國、英、數A、數B、社、自」六考科，滿級分人數分別為2948人、3426人、1312人、1736人、1713人、1544人。

至於零級分部分，「國、英、數A、數B、社、自」六考科分別為6人、9人、21人、76人、16人、10人，其中數B去年僅29人0級分，今年較去年暴增1.6倍。

去年被稱為史上最難的數A，今年滿級分人數達到1312人，比去年789人增加523人，比去年增加逾6成，今年數A的五標為「11、9、7、5、4」，五標都比去年提高一級分，倒是今年數B滿級分人數為1736人，比去年3008人近乎腰斬，也讓數B五標都比去年下降一級分，今年為「12、10、7、4、3」。

▲大考中心公布學測各科五標級分。（圖／大考中心提供）

另在自然科部分，今年滿級分僅1544人，比起去年3012人則是腰斬，今年自然五標為「13、11、9、6、5」，除底標五標和去年一樣，其餘4標都比去年下滑一級分；社會科部分，今年滿級分人數1713人，也比去年2510人減少約800人，今年自然五標為「12、11、9、8、6」，除均標比去年減少二級分，其餘四標都比去年減少一級分。

▲大考中心主任周兆民（圖右）說明學測滿級分人數變化原因。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心主任周兆民分析，今年數A難度有稍微調整，所以滿級分人數增加，自然則是去年太簡單，今年難度有調整，另外數B因為有考生跨考，但今年混合題考的是數B特有範圍，對跨考的數A考生較不利，所以滿級分人數減少；社會科則是去年僅有一題繪圖題，今年則有三題，其中兩題考生都達的不理想，這部分事後大考中心會做檢討。

