以大考中心為家！周兆民4／5卸任　笑回「下班就到家」

▲大考中心主任周兆民任期到4月5日。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（16日）召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論，會後媒體追問大考中心主任周兆民是否卸任，周兆民證實，自己3年任期到今年4月5日為止，並指這三年是「人生工作中沒想到的經歷、很值得」，外傳周兆民以大考中心為家，周兆民也坦承，讓媒體相當訝異，但周則樂觀說：「我很幸運，下班就到家」。

學測成績將在下周四（23日）公布，大考中心考試委員會今天召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論，去年學測高達5766件考生未在簽名欄上簽名被扣分，引發各界熱議，今年儘管大考中心大力宣傳，甚至製作小卡提醒考生，但仍有1679件將被扣一級分，比去年大減7成，也比今年試場違規總共1030件還多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會議結束後，媒體追問周兆民是否將卸任，周兆民坦承，自己3年任期到今年4月5日為止，之後就會歸建，這三年學習到蠻多，「是人生工作中沒有想到的歷程，很值得」，尤其這段過過程剛好碰到疫情，辦理考試和過往有很大不同，從111年分科測驗開始，讓輕症與無症狀考生可到試場應考，也是首次讓輕症與無症狀考生參與全國大型考試，過程中獲得很多單位幫忙，讓此事在兼顧考生權益與考生健康安全下，把考試圓滿完成。

至於新的大考中心主任人選，周兆民說，這由大考中心董事會決定，不是他的職權，而外傳周兆民就住在大考中心，周兆民也坦承，因為家在台南，所以就住在大考中心，並在自己辦公室內放一張沙發床當自己房間，睡起來也不會不舒服，媒體追問，這樣壓力不會很大，但周兆民則回說，自己解讀不一樣，「我很幸運，下班就到家」。