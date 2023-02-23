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學測各科五標一次看！數A五標「比去年↑一級分」英文滿級分逾3千人

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測成績單今天寄發，並公布五標等相關統計資料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

11.8萬餘人報考的112學年度學科能力測驗，今（23日）由大考中心公布各科成績及相關統計資料，去年被稱為史上最難的數A，今年滿級分人數達到1312人，比去年789人增加523人，比去年增加逾越6成，今年數A的五標為「11、9、7、5、4」，五標都比去年提高一級分，其中英文滿級分人數達到3426人，也是五科中滿級分人數最多科目。

大考中心今上午公布學測成績及寄發成績單，也公布相關統計數據，包括各科5標（頂、前、均、後、底）、15級分制下原得總分與級分對照表，還有各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願的參考。

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在各科五標部分，今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、11、9、8」，其中頂、前、後三標和去年相同，均標與底標則比去年增加一級分；英文今年五標為「13、11、8、5、4」，除前標比去年下滑一級分，其餘四標都和去年一樣；數A今年五標為「11、9、7、5、4」，五標都比去年提高一級分。

今年數B五標為「12、10、7、4、3」，除後標、底標和去年一樣，其餘三標都比去年減少一級分；社會科今年五標為「12、11、9、8、6」，除均標比去年減少二級分，其餘四標都比去年減少一級分；自然科今年五標為「13、11、9、6、5」，除底標和去年一樣，其餘四標都比去年減少一級分。
 

▲▼大考中心中部學測各科級分與對照表。（圖／大考中心提供）

▲▼學測成績出爐，大考中心公布各科5標（上），以及學測原始分數與級分對照表（下）。（圖／大考中心提供）※點圖放大

▲▼大考中心中部學測各科級分與對照表。（圖／大考中心提供）

今年學測共有11萬8511人報名，寫下23年來次低，大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，今天起到3月2日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月10日（二）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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