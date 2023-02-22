大學學測成績明公布　9時起考生等收簡訊通知或上網查詢

▲學測成績明天公布，圖為今年學測時，考生依序進入考場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度學測成績及統計資料將在明（23日）公布，並寄發成績通知單，學測主辦單位、大考中心提醒考生，個別報名者成績單將寄到考生通訊地址，集體報名者則寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送成績資料至各集體報名單位，若如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位，個別報名者，請以電話查詢。

大考中心指出，明天公布成績時，上午提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；明天上午9時起，即可至大考中心官網「學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。

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明天除了公布學測成績，大考中心表示，，明天上午也將公布學測各考科的「頂標、前標、均標、後標、底標」等五標成績，還有原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。

大考中心提醒考生，若對學測成績有疑義，請從明天起到3月2日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理。複查結果通知書將在3月10日（五）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。