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新招！「掃碼宣導」擴大自行到案　雲林移民署行動列車開進六輕

▲移民署雲林服務站啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署雲林服務站啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署因應國際航班已逐步復航，為幫助在台逾期居停留的外籍人士能儘速返回母國，自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，並啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案的內容，請他們遇有逾期居停留民眾鼓勵及早投案。

「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，採取「免收容、免管制、繳納罰鍰新台幣2000元」的減免措施。麥寮台塑工業園區內移工人數眾多，據其移工管理人員表示，企業自行聘僱的技術性泰國籍移工就有百人，若加上承包商聘僱每日進出園區內工作的各國移工，更將近1萬人。

▲移民署雲林服務站啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了避免因季節性交替罹患傳染性疾病的逾期外來人口因受怕罰鍰或是擔心管制規定而延誤就醫，雲林縣服務站特別前往宣導「擴大自行到案」專案。除張貼海報外，為擴及資訊延展性，此次宣導採取掃碼QRcode方式，傳至移工朋友們的社群團體，再藉由網際網路傳遞專案內容。

▲移民署雲林服務站啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣服務站站主任陳駿璿指出，移民署因應疫情推動「擴大自行到案」專案，目的是希望幫助在臺逾期的外來人士能夠主動出面投案，避免因四處躲藏因病而延誤就醫或造成治安上的隱憂。麥寮台塑工業園區是雲林縣內最大的工業區，移工人數眾多，所以服務站準備了多語版本宣導摺頁及海報張貼於公佈欄，並以掃碼的模式宣導，希望能鼓勵潛在的失聯移工或是逾期居停留的外來人口出面投案。

▲移民署雲林服務站啟動行動服務列車前往到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向宣導擴大自行到案專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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