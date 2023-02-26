紀念鄧麗君！　雲林縣政府舉辦市集音樂會追憶一代巨星

▲雲林縣政府舉辦「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」用市集與音樂追憶鄧麗君，觀眾在優美歌聲中，享受浪漫音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於虎尾央廣數位影音基地舉辧「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」用市集與音樂追憶鄧麗君，觀眾在優美歌聲中，享受浪漫音樂饗宴；雲林縣長張麗善表示，鄧麗君是雲林的女兒，縣政府將每年1月29日訂為鄧麗君日，舉辦音樂饗宴，讓民眾重溫她美妙溫暖的音樂。

今年時逢鄧麗君的70歲冥誕，雲林縣政府除日前在她的故居舉辦「雲林的女兒鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會」，更在虎尾央廣數位影音基地舉辦音樂會，透過傳承鄧麗君非常美妙的音樂與歌聲，讓民眾懷念。

▲「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」觀眾在優美歌聲中，享受浪漫音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善指出，鄧麗君溫暖的歌聲，一直深植在大家的心中，去年我們透過鄧麗君浮空投影音樂會，讓全世界所有愛好她的歌迷再度重溫舊夢，感受到鄧麗君活身活現，而這場運用智慧科技的浮空投影音樂會也得到國際IAA MUSE鉑金獎，展現雲林縣在智慧科技更上一層樓。透過這些活動讓更多喜歡鄧麗君的歌迷前來共襄盛舉，一起懷念鄧麗君。

縣府文觀處處長陳璧君表示，特別擴大辦理「鄧麗君70閃耀-甜蜜蜜市集音樂會」，即希望藉由音樂來傳唱鄧麗君名曲，一起哼唱那首在每個人心中的鄧麗君歌曲，享受甜蜜蜜的音樂饗宴；活動更是推出限量甜蜜小禮，現場來賓名字有「麗」或「君」並穿著粉紅色上衣者，或至服務台唱一句鄧麗君小姐的歌，即可獲得甜蜜小禮1份，讓聽得過癮、吃得開心、買得開心，一起逛市集、聽音樂，一起甜蜜蜜。

▲「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」觀眾在優美歌聲中，享受浪漫音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）