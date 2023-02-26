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羅智強曝賴清德2024最大危機　非台獨而是「這經驗」

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨前台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始布局2024總統大選，民進黨呼聲最高的人選為黨主席、副總統賴清德，外傳為化解美國的疑慮，有意將總統蔡英文2021年發表的「四個堅持」寫入黨綱。對此，前台北市議員羅智強認為，賴清德現在最大的危機並非外交、兩岸關係，而是賴清德的「台南經驗」。

羅智強今（26）日於節目《新聞大白話》中直言，賴清德的「台南經驗」其實就是臭不可聞的「黑金經驗」。他提到，總統大選最關注的兩個議題就是兩岸、外交，再來就是內政的經驗，而過去外界有疑慮的就是賴清德的「台獨立場」，如果賴清德當選，台灣會不會變成「東亞火藥庫」的引線，所以賴清德若將蔡英文的「四個堅持」放進黨綱，是為了化解美國疑慮。

但羅智強認為，賴清德現在最大的危機已經不是外交，而是賴清德最驕傲的「台南經驗」，但賴清德擔任台南市長的經驗根本「臭不可聞」。他舉例，像是前民進黨中執委郭再欽的爐渣案，還有涉及賄選的台南市議長邱莉莉也是賴清德的好朋友，近期被爆接受性招待的前行政院發言人陳宗彥等同「再補一槍」，他表示，看似都是不同事件，但所有問題的核心都直指賴清德擔任市長時的政風敗壞。

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賴清德羅智強台南

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