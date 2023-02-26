台南做工行善團228連假修繕不停歇　市長夫人慰勞志工

▲台南市做工行善團的志工們， 228連續假期仍出動服務弱勢家庭，進行房屋修繕改善他們的居住空間，市長夫人劉育菁也帶溫熱的餐點飲品至修繕案場慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

儘管強烈冷氣團來襲，台南市做工行善團的志工們，在這冷冷的天氣下，228連續假期仍出動服務弱勢家庭，進行房屋修繕改善他們的居住空間，在這寒冷的日子裡，持續送上溫暖，26日市長夫人劉育菁也帶溫熱的餐點飲品至修繕案場慰勞志工。

連續假期的前夕(2/24)，除勞工局與做工行善團的志工夥伴馬不停蹄地前後至將軍區及佳里區會勘兩戶弱勢戶外，鋁製品志工也同時前往南化區阮姓案家安裝鋁門窗，另金屬工會志工也至佳里區為黃姓原住民案主進行安裝屋頂鋼板施工。案主目前在廟裡工作，而先生有中風的情形，僅靠微薄的工資與丈夫的輕度身障津貼維持生活，住宅頂棚因長年風雨侵襲，年久失修，卻因經濟狀況不佳而無法自行修繕，做工行善團啟動修繕，當天穎艾達利議員服務處團隊也特地到場關心修繕及關懷案家。

今日勞工局與做工行善團志工夥伴則兵分四路分別來到南化區、中西區、學甲區進行房屋修繕，及至官田區家具倉庫搬運二手家具。南化區修繕案主阮先生是火災受災戶，日前已由泥水、電氣、金屬、鋁製品工會志工進行拆除、安裝臨時電源及初步配置線路管路、搭建鐵皮屋頂及配置電氣線路管路、客廳地面貼磁磚及臥室地面水泥粉光、鋁門窗框水泥填補粉刷施工。而中西區修繕案主黃女士因中風行動不便，長子又有中度智能障礙，生活起居需要都由年事已高的丈夫協助，家中經濟僅憑中低收老人生活津貼、長子的身障津貼及小兒子的工作收入維持，居住環境老舊、浴室牆壁被樹根盤據，需整修的空間卻無多餘收入得以修補。另學甲區修繕案主黃先生因高齡無工作收入，僅仰賴低收入戶生活津貼，家裡房屋老舊多處破損，屋頂塌陷，下雨天需要用水桶接水，居住環境不佳。

今日由做工行善團的木工工會志工至南化區為阮先生進行天花板輕鋼架、廚房天花板塑膠板施工，並從官田區的隆田陸橋下倉庫載運床組、衣櫃、客廳藤製椅等二手家具贈送給阮先生，阮先生對居住環境不斷地努力改善，十分開心，周奕齊議員為肯定志工夥伴的付出，也贊助當日志工的午餐便當，為志工們加油打氣。另外，泥水工會志工則到中西區為黃女士家中修補破損的浴室牆壁，而學甲區則由電氣協助安裝臨時用電設備及拆除水塔施工。修繕案家看到志工犧牲連假休息時間來幫自己修繕房屋，都十分感激。

勞工局長王鑫基表示，228連假除了26日有3處進行修繕，27日及28日也分別有金屬及泥水工會志工前往學甲修繕。而做工行善團修繕團隊中更不乏家庭志工出來幫忙，26南化區修繕的木工工會志工中有夫妻檔田政仕、黃麗娜；中西區修繕的泥水工會志工中有父子檔陳頤侖、陳夆其偕伴同行，家人能有共識一同利用假日服務弱勢，真的相當難得！走在為弱勢修繕房屋的路途上，雖偶爾像26日前進南化修繕的路一樣艱遠深長，但勞工局能與做工行善團的志工們併行前進，共同完成202戶「有情有疼心」ㄟ厝，讓台南市成為「有情有疼心」的城市，亦是台南莫大的福氣。